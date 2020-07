Exministro de Salud y proyección de la OPS sobre Chile: “Estos augurios ya tienen tanto descrédito que es más sano mirar los análisis diarios”

La Organización Panamericana de Salud indicó en un informe que “si persisten las condiciones actuales” en el total del continente americano las muertes casi se triplicarán para el 1 de octubre, superando los 627.000 decesos y en el caso de Chile el peak de casos se dará hacia mediados de julio. Consultado sobre el tema, el exministro de Salud Emilio Santelices puso en duda la información en “El Rompecabezas” de Agricultura. “El hecho de que digan que es en dos semanas más (el peak), significaría que nuevamente vamos a tener un alza y eso me parece que no se condice con lo que estamos viendo, y lo más prudente hoy día, dado de que llevamos bastante tiempo, es ver lo que está ocurriendo la última semana en nuestro país”, aseveró el doctor Santelices.

“Me ha llamado la atención que hayan hecho esa proyección, me comuniqué con gente de la organización y la verdad tampoco lo tenían tan claro”, indicó la exautoridad de Salud que estuvo a cargo del Minsal entre marzo de 2018 y junio de 2019, antes de Jaime Mañalich.

“La verdad es que nosotros veníamos escuchando pronósticos desde el mes de marzo. El día de hoy lo más importante y clarificador para la población es ver día a día la tendencia que se está dando en nuestro país y desde allí ver si están impactando las medidas y ver qué hacer hacia adelante. Estos augurios de que habrá un peak ya tienen tanto descrédito que es mucho más sano mirar desde lo que estamos recogiendo de toda la data y análisis que estamos recibiendo diariamente”, aseveró el ex secretario de Estado.

“Lo que yo veo en los últimos siete días es que hay números que son inferiores: número de contagios, número de fallecidos, también las unidades de cuidados intensivos han tenido un pequeño respiro, de tal forma que todos los datos son bastante consistentes en que se estarían viendo efectos de las medidas que se han tomado, particularmente de las cuarentenas”, dijo.

Además, explicó que “a la luz de los números que tenemos, hay un indicador que no se visibiliza mucho que es el R, el R=0 efectivo, que mide a cuántas personas contagia una persona con coronavirus”.

“Cuando partió esto, en Wuhan dijeron que era 2,5, o sea una persona contagiaba dos y media. Y si se sigue ese número, saber el número de contagios. Y el último reporte que hay en Chile de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, que coinciden con otros que hay fuera, es de alrededor de 0,86 lo cual es una muy buena noticia. Para tener una aproximación, se dice que está controlado cerca de 0,6, 0,5”, detalló.

CUARENTENA Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR LARGO TIEMPO

“Lo que sí creo es que la cifra absoluta de personas contagiadas, que hoy día es un poco menos de 30 mil, es un número importante por lo que no hay posibilidad de relajar ninguna medida todavía, eso hay que decirlo con mucha claridad”, aseveró el exministro respecto a la posibilidad de terminar con el confinamiento.

“Es decir, podemos ver que empiezan a aparecer mejores señales, no obstante el número de personas contagiadas sigue siendo alto por lo que tenemos que ser muy responsables en mantener el distanciamiento social y respetar la cuarentena. En eso no nos podemos equivocar”, dijo.

NUEVA ETAPA

El exministro Santelices proyecta una “nueva normalidad” una vez superada la emergencia, pues el vorus “va a estar siempre ahí”.

“Vamos a tener que entrar en una etapa -a muy corto andar- en que hay que entender que vamos a estar con el virus por muchos meses, la circulación viral no se va a detener, va a estar siempre ahí. De modo que para quienes piensan que esto es una suerte de on-off, de que terminó la gran curva y después no ha ocurrido nada, no se equivoquen”, aclaró.

“Después tenemos que aprender a vivir en modo coronavirus por largo tiempo, y me atrevo a decir que el resto del año y parte del próximo. Entonces tenemos que aprender a tener disciplina en las medidas que la autoridad sanitaria va a estar recomendando periódicamente”, dijo.

Sobre las críticas que indican que los nuevos números (menos de 3 mil contagios diarios) se darían por el menor testeo, Santelices indicó que “menos gente está consultando, por eso se están haciendo menos test. Pero todos los otros indicadores tienen esa inclinación y hay que seguir observando”.

“Estamos en una etapa muy crítica. Tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social y respetar la cuarentena”, insistió, dando como ejemplo lo que ocurre en Europa que tras el desconfinamiento se han dado nuevos brotes de COVID-19.

“Tenemos que sacar lecciones de lo que está ocurriendo en Europa. Hay tres líneas que hay que seguir”, dijo, entre ellas:

Distanciamiento social: reuniones sociales acotadas, uso de mascarilla, lavado de manos frecuente.

Instalar un sistema de trazabilidad en el país, de modo que cuando se pueda ver una insinuación de un rebrote se pueda detectar rápido.

Un sistema de bloqueo de donde ello (el rebrote) pueda ocurrir.