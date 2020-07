Ministro Enrique Paris salió al paso del estudio de Espacio Público: “Tiene un trasfondo político”

El centro de estudios Espacio Público reveló un nuevo informe alusivo a la evolución que ha tenido el coronavirus en Chile en el cual sostuvieron que “la pandemia ha hecho aún más patentes las desigualdades que siguen existiendo” en base a las cifras de contagios, mortalidad y vulnerabilidad.

En medio del reporte diario de infectados y fallecidos por la pandemia, el ministro de Salud, Enrique Paris, salió al paso de los cuestionamientos realizados por la entidad y fue tajante. “Estas críticas, cuando tienen un trasfondo político, obviamente que generan desconfianza en la ciudadanía. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes desde que hemos comenzado a entregar todas las cifras”, sostuvo.

El secretario de Estado, además, detalló en la metodología entregada respecto a la situación sanitaria en el país. “Las cifras que se entregan en todos los países incluyen la metodología de cruzar el informe del Registro Civil con el PCR positivo, todos los países en el mundo entregan esas cifras; nadie entrega casos probables. Nosotros sí entregamos casos probables”, expresó.

“Nosotros acogemos las propuestas para tomar las medidas sanitarias, reforzar la política de salud y continuar la lucha contra el coronavirus”, complementó Paris, quien manifestó que “acepto cualquier sugerencia y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos por mejorar los índices y trabajar en conjunto contra la pandemia“.

“No estamos ocultando ninguna cifra, no pretendemos esconder cifras y no es nuestro ánimo engañar a nadie, todo lo contrario, queremos ser lo más transparentes posibles. Cualquier contribución es bienvenida y será analizada en su mérito”, cerró el ministro de Salud.