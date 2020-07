Descubren fábrica de carteras funcionando sin permisos en Santiago

El intendente Metropolitano, Felipe Guevara, junto a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Seremi de Salud RM, llegó este mediodía hasta una fabrica de carteras ubicada en la comuna de Santiago.

Ahí constataron una serie de irregularidades tanto laborales como sanitarias -las que ya habían sido advertidas por la PDI-, por lo que se procedió a cursar los sumarios sanitarios y clausurar el funcionamiento de esta empresa que funcionaba como delivery.

El intendente Guevara indicó que “como parte de la fiscalización que hacemos con la PDI todos los días, encontramos este local cuyos trabajadores no tienen las autorizaciones para trabajar y desde el punto de vista sanitario no cumple con ninguna de las normas mínimas ni del delivery ni de otras disposiciones, como la existencia de extintores, baños, o la presencia de alcohol gel e instrumentos de protección”.

“Tampoco se sanitizan los productos. En fin, que no cumple con toda la cadena sanitaria que debe cumplir un local de esta índole”, agregó la autoridad regional.

“Hay uno que tiene un permiso para ir a comprar, otro con un permiso para ir a una entidad bancaria, en fin, permisos no aptos para la actividad que están realizando en este lugar”, agregó Guevara respecto a la situación de los trabajadores encontrados en el local.

Según explicó el intendente, “el empleador es quien tiene que obtener los permisos para sus trabajadores. Acreditar que su giro es esencial y luego de eso acreditar la relación laboral de los trabajadores en concordancia con el SII. Aquí no nos consta que haya contratos de trabajo, por ejemplo”.

Finalmente, se informó que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana ya se encuentra iniciando el respectivo sumario sanitario a la empresa.