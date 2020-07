El Bosque: Alcalde anuncia acciones legales por nuevo colapso del sistema de alcantarillado 

El alcalde de El Bosque, Sadi Melo, señaló que como municipio interpondrán acciones legales en contra de Aguas Andinas por “incumplimiento del servicio que le ha sido entregado en concesión por el Estado”. Según indicó la autoridad, la empresa no evitó la inundación con aguas servidas de viviendas pertenecientes a la población Eduardo Frei, esto pese a tener conocimiento del colapso que presentaba el sistema de alcantarillado del sector.

“Vamos a exigir que se repare el daño directo y el daño moral que se ha provocado a las personas, y pediremos también que se indemnice el lucro cesante sufrido por la treintena de familias que sufrieron el colapso del alcantarillado al interior de sus viviendas en la población Eduardo Freí”, dijo Melo.

De igual modo, hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios “para que abra una investigación en contra de Aguas Andinas y que imponga las más altas multas que contempla la ley, en un plazo razonable y no de años como es habitual”.

“Acá hubo un abandono de responsabilidades por parte de la empresa, porque no fue la lluvia la que esta vez inundó los hogares, fue el colapso del sistema de alcantarillado por falta de limpieza y mantención”, indicó Melo

“Yo creo que ha fracasado el sistema de concesiones, Aguas Andinas no es primera vez que tienen este colapso, no han hecho las inversiones necesarias para generar la modernización de los colectores de aguas servidas, ellos siguen funcionando con sistemas únicos, sumado a que hace más de 15 años no se interviene el sistema de evacuación aguas lluvias”, agregó.