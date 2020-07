Flujos vehiculares de la capital aumentaron un 7% en la última semana

El Ministerio de Transportes presentó el cuarto informe de movilidad que registra los viajes en el transporte público y los flujos vehiculares.

Entre el martes 30 de junio y el viernes 3 de julio, en la Región Metropolitana hubo un aumento de un 7% en los flujos vehiculares en comparación con la semana anterior, siendo el miércoles 1 de julio el día con mayor alza promedio, con un 7,97% de incremento. En tanto, en comparación con marzo, la disminución fue de un 57,4%.

El Sistema de Transporte Público Metropolitano presentó una disminución de un 3,8% con respecto a la semana anterior. El modo que tuvo un mayor descenso en sus validaciones fueron los bues (-4,2%), seguido por Metro (-3,4%) y por Tren Central (-3,2%).

Con respecto a la semana del 9 de marzo, la baja en la demanda de pasajeros fue de un 86%, mientras que en comparación con el promedio 2019, la disminución en las transacciones alcanzó un 90%, es decir, si en el año pasado se registraban más de 33 millones 500 mil transacciones a la semana, esta vez se alcanzó casi 3 millones y medio de validaciones entre lunes y domingo.

“Durante la semana pasada tuvimos un sistema frontal en la zona centro sur, lo que podría explicar el aumento en los flujos vehiculares durante la hora punta mañana y una disminución en las transacciones del transporte público metropolitano. Nos preocupa el incremento importante que se observa en los vehículos circulando por las calles. Nuestro llamado continúa siendo a que las personas se queden en sus casas. Para enfrentar el Covid-19, es fundamental que entre todos nos cuidemos y no salgamos si no debemos realizar trámites impostergables o si no ejercemos labores escenciales”, señaló la ministra Gloria Hutt.