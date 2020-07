Detienen a sujeto que compró permiso colectivo falso por $25 mil

Un hombre fue detenido este lunes en la mañana por Carabineros, al transitar con un permiso único colectivo falso en Antofagasta -que está en cuarentena- y que, según él, compró por $25 mil a un ciudadano colombiano.

De acuerdo a Antofagasta TV, el teniente coronel Álvaro Muñoz, subprefecto de Servicios 2 Prefectura Antofagasta, explicó que se sorprendió a este individuo que “al ser fiscalizado presenta un permiso colectivo para poder transitar por la ciudad. No obstante, Carabineros al ir más allá, indagar sobre este permiso, verifica que el código QR que mantiene este no corresponde, no existe como permiso, por ende se determina que dicho permiso ha sido falsificado, adulterado”.

“Dichos antecedentes generaron la detención de esta persona por transitar con la falsificación de un instrumento público, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dispuso que personal especializado del OS9 y Labocar, realicen diligencias tendientes a esclarecer el origen de este documento y otros antecedentes que pudieran ser importantes para la investigación”, añadió el subprefecto.

Según el mismo medio, este no es el único caso en la zona, ya que el domingo fue detenido otro hombre con un permiso de similares características, que adquirió en redes sociales.

“Carabineros en forma aleatoria va revisando, no solamente la existencia del documento si no que los detalles de este. Ya que han existido otras oportunidades, donde también lamentablemente, se ha detenido personas por la falsificación de dichos instrumentos“, señaló el funcionario.

Cabe señalar que los permisos únicos colectivos son aquellos solicitado por una empresa o institución de rubro esencial y que se utiliza para que sus trabajadores puedan asistir de manera presencial al lugar de trabajo y/o circular en el ejercicio de sus funciones, el cual debe ser obtenido a través de la Comisaría Virtual.