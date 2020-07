VIDEO | “¡Se lo ruego!”: Hombre se arrodilla ante funcionaria del Registro Civil para poder hacer un trámite

View this post on Instagram

#NACIONAL Esta mañana en el registro civil de #Colina ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Una trabajadora del registro civil, salió a preguntar a las personas que hacían fila, quienes tenían clave única para poder ser atendidos de forma más rápida, y así, descongestionar el lugar.⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Un caballero le mencionó a la funcionaria que él tenía la clave única de su hija y que necesitaba por urgencia hacer el trámite. Sin embargo, su hija no podía asistir al registro civil por ser parte de un grupo de riesgo, al estar embarazada.⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Si bien es de comprender que los trabajadores del registro civil no pueden pasar sobre el margen legal, ¿Cuál era el problema en anotar el caso en cuestión para buscar alguna solución, visibilizar, y desde ahí, hacer una excepción?. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣ Via. Colinaunida⁣⁣