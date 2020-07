Decretan prisión preventiva para ex autoridad de Providencia acusada de malversación de caudales públicos

Este viernes se realizó la formalización de Jaime Brito Jara, ex Director de Finanzas de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia; y de Mariano Rozenzvaig Hernández, ex Director de Educación de Providencia; ambos acusados del delito de malversación de caudales públicos, ocurrido durante los años 2014 y 2016, bajo la administración de la ex alcaldesa Josefa Errázuriz.

En la audiencia, realizada de manera on-line, el juez de 8° Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó prisión preventiva para Jaime Brito por ser “un peligro para la sociedad” y un plazo de investigación de 180 días. En tanto, Mariano Rozenzvaig no quedó con ninguna medida cautelar, por encontrarse fuera del país.

La acción judicial nace a luego que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, detectara una ausencia importante de recursos públicos, destinados para la Salud y la Educación de la comuna. Esta situación fue denunciada a la Contraloría General de la República, solicitando, además, una auditoría externa.

La encargada de realizar la auditoría fue la firma KPMG, la cual detectó la existencia de un déficit de 6.925 millones de pesos en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. Las mayores pérdidas se concentraron en las áreas de Administración, con 2.968 millones de pesos; Educación, con 2.792 millones de pesos; y Salud, con 1.164 millones de pesos.

De forma paralela, la alcaldesa Evelyn Matthei presentó, una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago contra dos ex directivos de la Corporación y contra quienes resultaran responsables del eventual desvío de dineros.

Luego de detallas investigaciones del Ministerio Público y de la PDI, se concluyó que los imputados, cuando se desempeñaron en estos cargos directivos, incurrieron en los delitos de malversación de caudales públicos y destinación pública diferente.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, valoró el fallo y afirmó que “los distintos Gobiernos de Chile han ido aumentando en forma muy importante el presupuesto para educación, porque la idea es igualar la cancha, y que los niños de escasos recursos puedan tener una educación igual de buena que los niños, cuyos padres, puedan pagar una educación cara. Sin embargo, a pesar que se han destinado muchos recursos, la educación de los niños vulnerables sigue siendo igual de mala que hace 20 años atrás”.

La jefa comunal agregó que “por este motivo, es que es tan importante lo que sucedió hoy día en que se dio prisión preventiva porque justamente el dinero que era para los niños más vulnerables se destinó a fiestas, a vinos, a paseos, a Gift Cards. Eso es intolerable y por eso que yo agradezco y celebro que la justicia esté tomando esto muy enserio, porque si nosotros no condenamos en forma brutal este tipo de hechos, no vamos a tener nunca una sociedad más justa”, aseguró la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Con respecto a la formalización del ex Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, Enrique Martínez, ésta quedó postergada para septiembre, a petición de la defensa.

Recordar que junto con estas acciones legales, la Municipalidad de Providencia presentó una querella en contra de la ex alcaldesa de la comuna, Josefa Errázuriz, bajo el cargo de malversación de caudales públicos culposo, por no haber fiscalizado, en su calidad de presidenta del Directorio de la CDS, de lo que ocurría con los dineros de la Corporación.