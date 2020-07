Síndrome de la Cabaña: Psicólogo explica qué es y cómo podría afectarnos

Casi la mitad del territorio nacional se encuentra en cuarentena obligatoria, lo que nos ha llevado a cambiar una serie de rutinas ya sea a nivel familiar, nuevos horarios, la manera de trasladarnos y por sobre todo cómo nos debemos cuidar de un posible contagio de coronavirus. Esto, sin duda, ha significado un período complejo de acostumbramiento.

Si bien hay algunos que esperan con ansías el desconfinamiento, otras personas se han comenzado a sentir más seguras en el interior de sus respectivos hogares y sienten un temor excesivo a salir. Es decir, relacionan casa con seguridad y calle con peligro.

A esta reacción se le denomina Síndrome de la Cabaña. Ésta se caracteriza “por una serie de síntomas que tienen que ver con angustia, temor y ansiedad por retomar las actividades. Puede ser dejar los hábitos que ya se tenían establecidos, esa rutina que ya habías desarrollado y que al principio le costó a mucha gente, luego te sientes adaptado y ahora es volver a cambiar esa rutina”, señala el psicólogo Jaime Silva, académico de la Universidad del Desarrollo y Doctor en Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid.

Esto no se considera una enfermedad, ya que como explica el especialista “nosotros como sociedad no teníamos una clara conciencia de qué significaba vivir una pandemia, cuál era las consecuencias del confinamiento en la población, porque no se había vivido en la historia reciente una experiencia como ésta”.

En conversación con AgenciaUno, el experto indica que esto sería muy similar pero multiplicado, por el efecto pandemia, a la sensación que se tiene cuando se regresa después de las vacaciones al trabajo.

Hay que considerar que existe una gran cantidad de personas que han estado todo este tiempo confinadas, incluso algunas desde que comenzó la pandemia en el país. “Sólo el hecho de salir de una situación de habitualidad, de rutinas y horarios establecidos, de actividades que se organizaron de una manera, es natural que afecte a un grupo importante de personas”, advierte Silva.

Entonces el Síndrome de la Cabaña podría afectar a cualquier persona en menor o mayor medida. Sin embargo, para el académico esta dificultad podría complicar principalmente a “personas que tenían sintomatología ansiosa previa y que tienen rasgos de personalidad más centradas en el control. Es probable que estas transiciones las vivan con más dificultad, podrían tener mucha sintomatología de tipo ansiosa, de irritabilidad, cambios de ánimo”.

SATURACIÓN DE INFORMACIÓN INFLUYE EN EL SÍNDROME DE LA CABAÑA

Un estudio reciente de la Universidad de California demuestra que el consumo excesivo de noticias sobre el Covid-19 aumenta la sensación de riesgo para la salud, altera el estado de ánimo y eleva los niveles de stress.

Por tanto, esta sobreinformación podría inhibir los deseos de salir a la calle. “Cuando se dispone de mucha información tienes más dificultad en controlar la realidad”, explica el psicólogo. “Entre más información dispongo de todas las posibilidades que puedan ocurrir relacionadas con contagiarse, puedo tener más temor a eso”, agrega.

Para disminuir las posibilidades de generar síntomas asociados al Síndrome de la Cabaña, la recomendación sería “tener algunos medios sobre los cuales informarse y no hacerlo de manera continua, sino que cada cierto tiempo. No estar todo el día viendo la cantidad de muertos, por ejemplo, porque eso acentúa el stress”.

QUÉ HACER PARA EVITAR SUFRIR DEL SÍNDROME DE LA CABAÑA

Es importante indicar que pueden aparecer síntomas nuevos como pensamiento obsesivo, dificultad de concentración, estados de alerta y ansiedad con la solo idea de pensar en que tendremos que volver a salir y adaptarnos a este cambio en la forma de relacionarnos y en definitiva de vivir.

Junto con la recomendación anterior, respecto a disminuir el consumo excesivo de noticias, existen otras acciones que podemos realizar para aminorar los efectos de este síndrome que podría afectar nuestra salud mental.

“Es super importante frente a todas estas situaciones que generan ansiedad es tener una buena higiene del stress, que se conecta con que las personas también tengan actividades en su vida diaria que les permita desconectarse, desde prácticas meditativas hasta otras que te generen experiencias positivas que te desconecten mentalmente del mundo externo”, avisa el profesional.

La otra forma de evitar este síndrome es intentar de hacer transiciones de manera que todos los cambios no sean de un día para otro. “Aunque lo más probable es que esto sea lo que ocurra. No vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a una nueva realidad que va a tener elementos de la vida pasada, pero va a tener otros nuevos, por lo tanto, va a ser algo que nos vamos a ir adaptando de a poco”, agrega Silva.

En resumen, hay que estar atentos y conscientes de lo que se viene. La buena noticia es que para la mayor cantidad de personas esto solo será un proceso de adaptación a lo que vendrá, con elementos de la normalidad antigua y otros nuevos que tienen que ver con la protección para resguardarnos del contagio. “Pero la mayoría lo va a hacer bien, va lograr adaptarse de manera natural y va terminar funcionando bien. Es importante no generar un temor en la población”, aclara el psicólogo de la UDD.

Agencia UNO.