Aysén inicia desconfinamiento: “Si no cerramos el acceso a personas de otras regiones, no hay certezas”

Este lunes se inicia el proceso de desconfinamiento en las regiones de Los Ríos y Aysén, donde se levantan cinco de las 23 medidas impuestas por el Gobierno.

Estas son que cines, teatros, restoranes y cafés pueden operar con un 25% de su capacidad, se podrán realizar y agendar cirugías electivas no críticas en la región, se retoman eventos deportivos (recintos cerrados con 10 personas y abiertos con 50) sin público y que adultos mayores de 75 años puedan salir de sus hogares una vez al día.

Al respecto, el diputado por Aysén, Miguel Ángel Calisto, manifestó su preocupación por los que a su juicio es una falta de medidas concretas para asegurar que no lleguen nuevos casos de covid-19, por lo que pidió el cierre de la región para las personas que vienen de otras partes del país.

Según el diputado, “si queremos tener un proceso de desconfinamiento seguro, debiera ir acompañado no sólo de un estricto cordón sanitario, sino también del cierre de la región. Si no cerramos el acceso a personas de otras regiones, no hay certezas sobre los resultados del desconfinamiento”.

El legislador argumentó que “me he reunido con muchos dirigentes de organizaciones sociales de Aysén, y todos concordamos en la necesidad de cerrar la región para que no entre gente de otras partes de Chile, porque la mayoría de los casos de covid 19 han sido importados de Santiago y otras zonas del norte”.

“Además, hay que tomar en cuenta que en nuestra región tenemos un sistema de salud muy frágil, muy precario para enfrentar posibles malos resultados de este proceso de desconfinamiento. Acá no hay UCI pediátrica, tenemos muy pocas camas críticas y si una persona de una localidad lejana, por ejemplo Villa O’Higgins, se enferma, puede tardar hasta dos días en llegar a Coyhaique para ser atendido”, declaró.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “todos esperamos que no aumenten los casos y que esto funcione, pero creo que se puede ser aun más precavido y tomar medidas más osadas para apoyar este proceso. Esperamos que el Ministro, que ha demostrado una mayor capacidad de diálogo, escuche nuestra preocupación y adopte esta medida que es tan necesaria”.