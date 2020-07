Joaquín Lavín criticó que imputado por robo a banco BICE quedara en libertad

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, criticó el hecho de que el único imputado por el robo a una sucursal del banco BICE en su comuna quedará en libertad tras ser formalizado ayer sábado.

Lavín en su cuenta de Twitter afirmó que la “Justicia dejó libre al asaltante del Banco BICE. Lamentable!!! En qué queda el trabajo rápido de PDI?”.

En la misma línea, anunció que “habrá que apelar el lunes”, citando a la Fiscalia Oriente, y asegurando que “nos haremos parte también como Municipalidad de Las Condes”.

Asimismo, sostuvo en un video que lo sucedido es “lamentablemente, todo el trabajo de la PDI, que fue muy bueno, muy rápido, lo detuvo en 12 horas, quedó en nada”.

También cuestionó que “la jueza dijo ‘a no, este es un robo en lugar no habitado’, y como no uso arma, no uso nada, porque no había nadie, no lo dejó preso, no lo dejó con arresto domiciliario. Solo una firma y arraigo nacional”.

El jefe comunal sentenció que todo es “muy lamentable, así está la justicia en Chile. Y, no sabemos quién se quedó con el resto de la plata, quién le pasó las claves, nada”.

Cabe recordar que la PDI detuvo al autor del robo del pasado viernes, logrando recuperar 10 de los 20 millones robados en la sucursal bancaria de avenida Apoquindo.

Agencia UNO.