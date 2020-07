Alcalde de Valdivia evalúa primer día de desconfinamiento: “Nos estamos acostumbrando a cambiar nuestra forma de vivir”

El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, evaluó las primeras horas de desconfinamiento voluntario que se inició este lunes en la región de Los Ríos, además de Aysén.

En conversación con “El Rompecabezas” de Agricultura, Sabat dijo que la cantidad de gente que salió de sus casas este lunes “ha sido normal”.

“No ha habido mayor cantidad de gente, dentro de lo común en pandemia, personas que van a hacer trámites a cajas de compensación, bancos, notarias, cubriéndose con mascarilla y manteniendo la distancia”, agregó el edil.

Respecto al comercio, dijo que “no son muchos los locales que están abriendo, no tengo el número exacto pero en pleno centro no son tantos así que no ha habido inconvenientes hasta ahora, eso no significa que no vamos a estar monitoreando y estar atentos durante el resto de la semana”.

Este lunes han llamado la atención las medidas que los mismos locales han implementado.

“Estuve temprano en uno de los café más céntrico de Valdivia. Ellos hicieron un protocolo. Cuando usted va a ingresar hay un tapete para sanitizar la planta de los zapatos, le toman la temperatura, aplican alcohol gel, están demarcadas las mesas y los asientos donde se pueden y no se pueden sentar las personas, tienen pantallas transparentes en los mesones y en la caja para cubrir al personal, el personal tiene guantes de goma, mascarillas, pantallas de rostro completo. Un protocolo bien estricto y que se puede replicar”, aseguró el alcalde Sabat.

“Las cartas las tienen plastificadas, pero además tienen un código QR. Entonces con el mismo QR el teléfono lo lee y sale la carta de menú y se evita estar manipulando la carta normal”, añadió.

Sobre la experiencia del primer día, el alcalde dijo que “nos vamos acostumbrando porque llevamos pocos meses con la pandemia y ya hemos tenido efecto”.

“Con la región de Aysén somos las regiones que tenemos menos contagios, menos índices a nivel nacional y eso pasa por la responsabilidad de cada persona, el autocuidado y que nos estamos acostumbrando a cambiar nuestra forma de vivir”, dijo.

“Ha sido efectivo, pero este virus no ha terminado y hemos llamado a tener todos los cuidados necesarios“, agregó.

Si le va bien a las regiones de Los Ríos y Aysén, “ya en el futuro vamos a estar mejor preparados para levantar el confinamiento en otras regiones del país”, aseveró.

Sobre el tiempo que hubo para prepararse, el alcalde compartió críticas de distintas voces locales.

“Los municipios debimos haber estado dentro de la planificación de la decisión en primer lugar y si hay una decisión ministerial, apoyar para que pueda bajar la información y apoyar dentro de lo que se pueda desde los municipios y sea más planificado”, dijo.