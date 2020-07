Seremi de Salud de Aysén aplica estrictas medidas para ingreso

La región de Aysén inició su plan de desconfinamiento no sin antes resolver por las autoridades sanitarias locales que sin permiso ni logística no se podrá ingresar vía aérea a Balmaceda.

El pasado 08 de julio, el Ministerio de Salud anunció que se iniciaría un proceso gradual de desconfinamiento en Los Ríos y Aysén.

Según el ministro Enrique Paris, la tasa incidencia de casos en esas regiones son las más bajas a nivel nacional, al igual que la positividad de los PCR para detectar coronavirus, por lo cual se determinó levantar algunas restricciones.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, detalló que los cines, teatros, restaurantes y cafés podrán operar con hasta el 25% de su capacidad; se retoma la reagendación de las cirugías electivas no críticas; se permitirán los eventos deportivos de máximo de 10 personas en recintos cerrados y 50 en espacios abiertos (ambos sin público) y se levanta el confinamiento de adultos mayores, con salidas autorizadas una vez al día. Además, se informó de la implementación de cordones sanitarios en ambas regiones y un protocolo de salud especial, que iniciaría el viernes 10 de julio.

Tras el anuncio, un equipo de Agencia Uno intentó trasladarse vía aérea la región de Aysén para cubrir la implementación del cordón sanitario y el inicio del desconfinamiento. Sin embargo, en Santiago nunca hubo claridad o traspaso de información de las restricciones implementadas por autoridades locales sureñas, por lo cual el viaje se efectuó sólo con la solicitud de pasaporte sanitario y una carta del medio de comunicación sobre el propósito del viaje.

A fines del mes de mayo, la Seremi de Salud de Aysén dictó la resolución 361 que establece una cuarentena obligatoria por 14 días desde la fecha de ingreso a la zona, para todas las personas que llegan a la región. Exceptuando, “personas que van a cumplir funciones en materia de salud, servicios de emergencia, o que presten servicios a empresas cuyo mandante sea el Estado de Chile, Municipio o empresas que deban mantener cadena productiva, debiendo acreditar dicho antecedente”, por lo cual, las funciones periodísticas y la labor de los equipos de comunicación se desplazó a solicitar “permiso” con al menos dos días de anticipación.

Sin embargo, esta es una resolución que no perjudica la compra del boleto aéreo, la reserva de hospedajes e, incluso, la salida desde el Aeropuerto Internacional de Santiago, dónde solicitan carta que explique el motivo de viaje, certificada por la empresa; reserva de hospedaje; boleto aéreo, con la numeración de los asientos; carné de identidad; toma de temperatura; contestar cuestionario sobre síntomas asociados al coronavirus, y el pasaporte sanitario.

En este punto, vale informar que había una cantidad importante de personas abordando vuelos internacionales en el recinto aeroportuario, aunque todas con mascarillas y algunas con overol blanco. También, se observó que en la aduana sanitaria se sanitiza con cierta frecuencia los módulos.

Tras completar los trámites, abordas la aeronave, donde inicialmente indicaron que se iba a dejar una silla vacía entre dos pasajeros, pero al final no se cumplió. El personal de la aerolínea si tenía mascarillas y guantes. También solicitaban a los pasajero el uso obligatorio de tapabocas.

El vuelo despegó, hizo escala en Puerto Montt donde dejó a un grupo de personas y subió otro lote-esta vez sí se cumplió con dejar el asiento del medio vacio-,cargó combustible, y despegó hacia su destino final: el Aeródromo de Balmaceda.

Al llegar, te advierten que primero bajarán los residentes. Luego, se permite bajar a los no residentes-en su mayoría trabajadores-que por órdenes de un militar son divididos en dos filas, la primera es de los que van solos y la segunda de los que van en grupo, donde se encontraba el equipo de prensa.

Tras esto, un funcionario de la seremi de Salud solicita los carné de identidad, mientras otra trabajadora pasa tomando temperatura y haciendo las preguntas de rigor vinculadas al coronavirus: tuvo contacto, ha presentado síntomas, conoce a alguien, entre otras.

Luego, el primer funcionario solicita las cartas certificadas de las empresas o los contratos a los grupos, para corroborar que se va a trabajar. Al revisar las del equipo de prensa, el fiscalizador sanitario consulta a un superior. Al terminar, se dirige hacia el camarógrafo y la periodista e indica que por no ser un trabajo considerado esencial, deben ser retornados a Santiago en el mismo avión en el que llegaron. Situación que dejaba un margen de 30-40 minutos para llamar a la oficina, explicar la situación, y luego esperar un nueva transferencia, porque te regresan con el mismo pasaje, pero debes pagar nuevamente por el equipaje.

En este lapso de tiempo, desde la oficina de la subsecretaría de Previsión del Delito explican que sí se puede trabajar con el salvoconducto emitido por Carabineros, la autorización del medio y el pasaporte sanitario. Pero, el funcionario de la seremi regional a cargo insistió en que eran órdenes, y amparándose en la resolución 361, la prensa no podía trabajar sin anunciarlo 48 horas antes, con un plan de funcionamiento incluido. En ese momento, el mismo trabajador dio a escoger entre la opción de retorno o entrar a la región, pero cumpliendo 14 días de cuarentena estricta. Aún, cuando minutos antes, explicó que quienes iban a trabajar podían trasladarse entre en lugar de hospedaje y el sitio de trabajo, que en este caso, nunca se consideró la flexibilidad que usualmente tiene un equipo de prensa en la calle. El equipo reporteril estuvo en todo momento custodiado por militares y funcionarios.

Dadas las condiciones, se tomó la decisión de retornar, para lo cual te hacen firmar un “Acta Notificación Ingreso/Salida de Pasajeros” donde marcan la opción: “Se le impide el ingreso”, acompañado de una descripción del funcionario que dice lo siguiente: “No cumple protocolo de empresa, el cual debe enviar información del motivo de ingreso a la región, en 48 horas de anticipación, según resolución N°361 de la Seremi de Salud de Aysén, 31 de mayo de 2020. Provienen de zona en cuarentena (refiriéndose a Santiago)”.

Mientras se llenaba esta acta, se pudo observar que a quienes sí dejaban ingresar a la región, de igual forma debían explicar dónde se quedarían y quien los trasladaría (nombre y patente del conductor), que debe ser contratado por la empresa.

Es así como finalmente se regresó al equipo, directamente a Santiago, quienes no tuvieron más opción que comer un snack entregado como un gesto de amabilidad por parte de los sobrecargos de la aerolínea, y sentarse en sus puestos de regresos para completar más de de 2.600 kilómetros de vuelo en un día.

El retorno fue igual, una parada en Puerto Montt, donde subieron más pasajeros, y finalmente, iniciar el tramo final hasta Santiago, donde, no es menos importante, no te reciben fiscalizadores, no te toman la temperatura al llegar, ni te preguntan “motivo del viaje”.

Agencia Uno