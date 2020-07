La arenga de Farkas previo a la votación por el 10% de las AFP

Leonardo Farkas publicó un último mensaje antes del inicio de la discusión en particular del proyecto que permite el retiro de hasta un 10% de los ahorros en las AFP.

A través de su Twitter, el empresario hizo un llamado a los parlamentarios: “Políticos del Congreso: ¿Por qué tiene que ser una u otra ayuda? ¿POR QUÉ NO AMBAS ? ¡El 10% en AFP más (+) la ayuda del gobierno! ¡Voten con el corazón!”.

“¡Su deber es velar por el bien de mis compatriotas! Recuerden: Estamos en democracia“, agregó.

Esta no es primera vez que Farkas ha dado su opinión sobre el proyecto, el cual apoya. “La mejor protección a la Clase Media es entregarle al que quiera el 10% de SU dinero que controlan las AFP. LIBRE DE IMPUESTOS. Como he dicho haces meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de inversionistas”, ha dicho con anterioridad.