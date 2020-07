Lavín criticó bono de $500 mil para la clase media: “Lo encuentro malo porque efectivamente deja gente fuera”

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dijo que encuentra “malo” la medida de un bono de $500 mil pesos que propuso el Gobierno, como una medida para beneficiar a la clase media durante la crisis del Covid-19.

En el matinal “Bienvenidos”, la autoridad comunal desarrolló la idea indicando que “lo encuentro malo porque efectivamente deja gente fuera. Entonces mientras no me expliquen cómo metemos a esa gente no me gusta. No lo puedo votar a favor así”.

Su argumento se basa en que para optar por el beneficio hay que cumplir dos requisitos: tener un ingreso entre $500 mil y $1.5 millones, y que estos se hayan reducido en un 30% durante el periodo de crisis.

“Hay grupos muy relevantes de personas que son del corazón de al clase media, que por diversas razones, que porque tienen un sueldo distinto al real, por ejemplo el garzón que gana $800 mil pero por las propinas y su sueldo real es 300 mil, entonces él no califica para este beneficio”, dio como ejemplo, según consignó La Tercera.

El ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, quien también estaba de invitado en el programa, explicó que las personas que no tienen como declarar una disminución de sus ingresos informales “podrán contarnos a través de una declaración jurada vía virtual lo que está sucediendo”.