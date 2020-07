Diputado Ascencio pide que se investigue caso de fallecida que estuvo 12 horas en la vía pública 

El diputado Gabriel Ascencio (DC) pidió al Fiscal Nacional que investigue responsabilidades de las autoridades en el caso de una mujer que falleció el miércoles en la tarde en la vía pública de Castro, lugar donde se mantuvo durante 12 horas. “Es una situación de negligencia inaceptable”, dijo el parlamentario.

“He pedido al Fiscal Nacional del Ministerio Público, que investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos relacionados, como la propia Fiscalía Local, Carabineros, Servicio Médico Legal y quién más corresponda, ya que no es posible que durante 12 horas una persona fallecida, haya estado en la calle, en Castro, sin que las autoridades tomen las medidas correspondenientes”, explicó el parlamentario.

“Eso es indignante, atenta contra la dignidad de esa persona fallecida, de su familiares,de los vecinos de esa comunidad y de todo Castro. Es algo inaceptable”, agregó.

“La señora falleció ayer miércoles en la tarde y estuvo 12 horas en la vía pública. Aquí no actuó la Fiscalía de Castro, que se excusó con mil argumentos, incluso diciendo que era día feriado. Tampoco actuó Carabineros porque dijeron que sólo tenían 4 funcionarios de turno para toda la comuna de Castro. A su vez, el Servicio Médico Legal no concurrió a levantar el cuerpo porque dijo que no tenía orden de la fiscalía para ello”.

El diputado Ascencio agregó que “al final, esa persona fallecida, una vecina de 55 años, quedó ahí a la intemperie, en plena calle, en posición sentada, lo que es una situación indignante, que no es aceptable”.

“Por eso, además de la Fiscalía Nacional, he enviado oficios de fiscalización al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Salud para que se inicie un proceso de fiscalización por el actuar de cada uno de los funcionarios de su dependencia, que no actuaron de manera adecuada ante este caso que tiene conmocionada a la comunidad de Castro, porque esto no es posible y deben buscarse y establecerse las responsabilidades”