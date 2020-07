Ministerio de Ciencia presenta comité científico que trabaja en vacuna contra el COVID-19

En el marco de la Estrategia Nacional de Vacunas COVID-19 que lidera el Ministerio de Ciencia, el ministro Andrés Couve, anunció quiénes son los siete expertos que integran el Comité de Asesores Científicos que trabajan para garantizar el suministro oportuno y equitativo de una vacuna para el COVID-19.

Según explicó el ministro Couve, este equipo de expertos que colabora desde inicios de junio en el avance de esta estrategia tiene “la tarea de identificar y recomendar desde la expertise científica y técnica los candidatos idóneos para la realización de ensayos clínicos en fase III gracias al talento, la capacidad y experiencia de nuestra comunidad científica en la realización de este tipo de pruebas”.

El comité que integra a médicos, investigadores y representantes de la industria, está integrado por la Dra. María Teresa Valenzuela, Dr. Alexis Kalergis, Dr. Mario Rosemblat, Dr. Miguel O’Ryan, Dr. Mario Calvo, Dr. Carlos Pérez y el ingeniero y MBA David Farcas.

Según explicó el ministro Couve, este grupo de especialistas colabora con el Comité Interministerial que integra el Ministerio de Ciencia, junto a Presidencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Este grupo de especialistas realiza los análisis de idoneidad de los candidatos en base a criterios objetivos como el grado de avance de los desarrollos, los costos, los beneficios para Chile —como garantías de dosis de vacunas exitosas o cláusulas de precios preferentes—, la factibilidad para realizar los ensayos en nuestro país, el volumen de población a inocular y la promoción de la asociatividad de nuestra comunidad científica”, dijo.

Revisa a continuación quienes integran el Comité de Asesores Científicos de la Estrategia Nacional de Vacunas COVID-19:

Dra. Maria Teresa Valenzuela B.

Médico Cirujano, Universidad de Chile. Profesora Titular y Vicedecana de Investigación de la Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. Epidemióloga-Salud Pública. Directora del Centro Integral para el Envejecimiento Feliz, Universidad de los Andes. Miembro de Comités de Expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Enfermedades Inmunoprevenibles. Miembro Consejo Asesor COVID-19, Ministerio de Salud de Chile, y ex Directora del Instituto de Salud Pública de Chile.

Dr. Alexis M. Kalergis

Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Director del Millennium Institute on Immunology and Immunotherapy (IMMI) FOCIS Center of Excellence.

Bioquímico UC y Doctor en Inmunología y Microbiología en la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York. Es Miembro de la Academia Chilena de Ciencias, recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Premio Nacional a la Innovación, Avonni. Logró desarrollar la primera vacuna pediátrica contra el Virus Respiratorio Sincicial.

Dr. Mario Rosemblatt

Bioquímico de la Universidad de Chile. Inmunólogo. Ph.D de la Wayne State University, Michigan. Director Ejecutivo de la Fundación Ciencia & Vida. Profesor – Facultad de Ciencias Universidad de Chile y Director de Proyecto Basal de la ANID. Miembro de la Academia de Ciencias de Chile

Dr. Miguel O’Ryan

Pediatra de la Universidad Católica de Chile. Infectólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas. Investigador en el área de Vacunas. Profesor titular del Programa de Microbiología y Micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Director de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile.

Presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Infecciosas de 1998-1999.

Miembro de Número Academia de Medicina, Instituto de Chile

Dr. Mario Calvo

Médico Cirujano Universidad Austral de Chile. Especialista en Medicina Interna (PUC) – Subespecialista en Enfermedades Infecciosas (PUC) y Medicina Intensiva. Profesor Asociado Universidad Austral de Chile. Miembro del Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud. Director del Instituto de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Presidente de la Sociedad Chilena de Infectología de 2011-2013. Infectólogo y Jefe IAAS Clínica Alemana de Valdivia. Infectólogo Hospital Base Valdivia.

Dr. Carlos Pérez C.

Médico Cirujano, Universidad de Chile. Especialista en Medicina Interna, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Especialista en Enfermedades Infecciosas, Universidad de California, Los Angeles (UCLA). Profesor Titular y Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Profesor Titular de Medicina, PUC

Infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Miembro del Consejo Asesor AUGE

Ex Presidente Sociedad Chilena de Infectología.

David Farcas

Ingeniero Industrial de la Universidad de Chile. MBA, Universidad de California, Berkeley. Director Centrovet (vacunas y fármacos para animales). Emprendedor, énfasis en tecnología. Premio Nacional a la Innovación, Avonni. Por el desarrollo de la primera vacuna para el virus ISA