Senador Girardi llamó al Gobierno a “no provocar un nuevo estallido social”

El senador Guido Girardi (PPD) señaló este jueves que la “dramática situación” que viven los chilenos se debe a la “negligencia y falta de sensibilidad del Gobierno que recién ahora implementa medidas de ayuda que debió hacer en marzo”.

Girardi afirmó que recurrir a los fondos de las AFP “es una medida extrema de sobrevivencia”, porque para muchos sectores la ayuda del Gobierno no les llega.

Asimismo, agregó que los intentos de escamotear esa alternativa sólo provocará “un estallido social de mayor envergadura (…) porque estamos en un contexto de mucha frustración y rabia (…) ya que Chile es uno de los países más desiguales del mundo (…) donde la salud, la educación y la seguridad social se transan en el mercado y no son derechos constitucionales”.

El senador indicó que “tenemos el contexto de un estallido social debido a causas profundas y a un reclamo de la sociedad chilena por mayores niveles de igualdad y terminar con políticas de discriminación y exclusión y hay una incapacidad del Gobierno, por falta de sensibilidad, de escuchar y de ponerse en el lugar de los otros”.

“Chile es uno de los países más desiguales del planeta, que el 1% de los más ricos capture el 26,5% de la riqueza y el 10% más rico el 65% del producto y que el 50% más pobre sólo accede al 2,5% del PIB y eso está generado un profundo cuestionamiento y un reclamo contra un ecosistema neoliberal que deja la salud, la educación y la seguridad social en manos del mercado”, añadió.

El parlamentario advirtió que “en la Constitución chilena no están garantizados los derechos a la educación, la salud y la seguridad social porque no los garantiza la política tributaria, ya que la carga es sólo de un 20% del PIB -en los países desarrollados es de un 40%- lo que no permite financiar la salud, la educación y las pensiones como derecho”.

“Por tanto, aquí hay una situación estructural que sólo se va a resolver a través del plebiscito y una convención constituyente que cambie la Constitución”, manifestó el legislador.

Para Girardi, “estamos en una situación de extrema emergencia y el planteamiento de recurrir a los fondos de las AFP se debe a la negligencia del Gobierno y su fracaso total en la estrategia sanitaria y social. La ayuda social se debió entregar a partir de marzo para que los aislamientos y cuarentenas se hubiesen podido realizar y habríamos salido de la pandemia en dos o tres meses a lo más”.

El senador aseguró que “tenemos una ciudadanía, sectores vulnerables y clase media, totalmente abandonados porque el Gobierno le ha dado la espalda a quienes hoy están endeudados, en extrema precariedad, expulsados de las isapres, sin poder financiar sus medicamentos y tratamientos o pagar los servicios básicos y los créditos de consumo”.

El legislador planteó que “frente a eso no hay ninguna respuesta real. Sólo hay promesas y a última hora, como sacando un conejo del sombrero, hacen una oferta insuficiente porque deja mucha gente afuera. ¿Cuántos pueden demostrar que perdieron un 30% de sus ingresos? Así se va mantener esta situación que tiene a mucha gente desesperada”.

Agencia UNO.