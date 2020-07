Alcalde de Quinta de Tilcoco fue formalizado tras evadir un control sanitario: fue acusado de atropellar a carabinero

Ayer jueves fue formalizado el alcalde de Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios, acusado de evadir un control sanitario en Pichilemu y atropellar a un funcionario de Carabineros antes de ser detenido.

El jefe comunal fue imputado por cuasidelito de lesiones menos graves, maltrato y amenazas a Carabineros, ocultación de identidad y darse a la fuga de lugar de accidente.

El fiscal Rodrigo Troncoso explicó que la defensa de Barrios solicitó la ilegalidad de la detención, ya que el alcalde se había identificado con una credencial de la municipalidad, argumentando que ello era suficiente cumplir la normativa sanitaria.

No obstante, el persecutor sostuvo que la autoridad no cumplió con la normativa sanitaria, ya que no presentó su cédula de identidad y no se detuvo en el lugar, atropellando a un funcionario de Carabineros, huyendo del lugar sin prestar la debida ayuda.

Posteriormente, el alcalde fue detenido en el radio urbano de la comuna de Pichilemu por otro vehículo policial, amenazando a los funcionarios policiales, reiterando su negativa a identificarse, y le causó un esguince a un uniformado en su muñeca, cuando este se disponía a hacerlo bajar del vehículo.

Finalmente, el fiscal Troncoso detalló que el tribunal estableció un plazo de 90 días para la investigación del caso y dispuso que Barrios debe cumplir la medida cautelar de firma semanal en la tenencia de Quinta de Tilcoco.

Agencia Uno