Bancada DC emplazó al Gobierno a entregar Bono Pensionados

La Bancada de Diputados de la Democracia Cristiana emplazó al Gobierno para que proponga al país un instrumento rápido y eficiente de entrega de ayuda estatal a los pensionados, considerando a quienes no han recibido aportes estatales. La bancada presentará este martes un proyecto de resolución para ser votado en la Sala de la Cámara.

La medida fue confirmada por la diputada Joanna Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. A ella se sumaron los parlamentarios DC Jorge Sabag, Miguel Ángel Calisto, Daniel Verdessi, Manuel Antonio Matta, Víctor Torres, Mario Venegas, y el diputado independiente Fernando Meza.

“Hoy son miles los pensionados que están en una compleja realidad; muchos no recibieron ni bono Covid, ni IFE, y tampoco estarían hasta el momento considerados en el retiro de fondos previsionales quienes tienen renta vitalicia y se está abriendo esa discusión que podría ser perjudicial hoy para ellos. Además, hay que sumar que la red de apoyo familiar que habitualmente tienen también está complicada con lo que han visto mermados sus ingresos. Es urgente que el estado no nos invisibilice”, puntualizó la diputada Pérez.

Por otra parte, la parlamentaria DC agregó que “al comienzo se dijo que no había recursos y poco a poco, a goteo, han ido apareciendo esos recursos. Desde un comienzo desde la Democracia Cristiana abogamos por transferencias directas a las familias, pero lamentablemente se optó por el cuestionado sistema de las cajas de mercadería y por ingresos familiares que, producto de los requisitos solicitados, no han llegado a todos. Hoy estamos legislando por el retiro de fondos, pero hay un sector de pensionados que tampoco ha recibido ayuda y la necesitan ahora, no mañana”.