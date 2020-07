Diputados UDI piden acelerar entrega del IFE y dar por aprobadas las apelaciones que no se respondan a tiempo

En medio de la crisis económica y social que afecta a miles de familias del país producto de la emergencia sanitaria, los diputados de la UDI Juan Manuel Fuenzalida y Celso Morales solicitaron al Ministerio de Desarrollo Social agilizar lo antes posible la respuesta a miles de personas que ya presentaron una apelación al no recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Lo anterior, considerando que la semana pasada el ministro Cristián Monckeberg aseguró que durante el último mes recibieron alrededor de un millón de requerimientos, lo que ha provocado una demora en atender las solicitudes. Por lo mismo, ambos parlamentarios llamaron a no sólo reducir los tiempos de respuesta a las apelaciones, sino que incluso a dar por aprobada la entrega del beneficio si es que no se cumple con los plazos establecidos.

“Las familias más vulnerables de nuestro país no pueden seguir esperando un minuto más por una ayuda del Estado. Así como en el Congreso tramitamos lo más rápido posible este proyecto, lo mismo esperamos del Gobierno a la hora de responder las miles de apelaciones al Ingreso Familiar de Emergencia de las personas que, con justa razón, estiman que les corresponde acceder al beneficio”, señalaron ambos diputados.

En esa línea, Fuenzalida y Morales agregaron que “lo que necesitamos es que comience a operar el silencio administrativo positivo, es decir, que si las personas no reciben una respuesta en el plazo acordado puedan presentar una denuncia y así se entienda por aceptada la solicitud”.

“Aquí no pueden haber más excusas para las familias. Si una persona cree que merece recibir el Ingreso Familiar de Emergencia, pero el Gobierno no alcanza a responderle en los tiempos establecidos, lo que corresponde es que se dé por aprobada la solicitud y se le entregue los recursos destinados para aquello. Lo hemos dicho cientos de veces: es preferible que como Estado nos equivoquemos en uno o dos casos, pero no dejar a miles de personas en la incertidumbre por una burocracia excesiva”, expusieron los parlamentarios UDI.