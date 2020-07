Alcalde de Huechuraba exige estricta fiscalización al mundo privado en implementación del plan “Paso a Paso”

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats, se refirió al plan “Paso a Paso” anunciado durante esta jornada por el Gobierno para avanzar en el desconfinamiento del territorio en el marco de la pandemia del Covid-19. “Creo que es una decisión válida, pero es temeraria y osada mientras los municipios no cuenten con toda la información sanitaria necesaria para poder aplicarla”, manifestó la autoridad.

Pese a lo anterior, el primer vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) enfatizó que es positivo que por primera vez se presente una “cronología de hechos que establece el Estado para que los ciudadanos puedan confiar y pensar una situación de normalidad a largo plazo. En segundo lugar, también es interesante porque establece 5 etapas y desde la Cuarentena hasta la Apertura Avanzada hay 3 fases intermedias que pueden ser retrotraibles si se produce contagio nuevamente”.

Por otra parte, Cuadrado Prats aclaró: “Los municipios todavía no contamos con toda la información disponible para poder avanzar en estos pasos sucesivos que se han establecido, ya que la mayoría de las comunas en Chile tiene una diferencia de hasta un 40% respecto del número de fallecidos que informa el ministerio y los que nosotros tenemos georreferenciados, lo mismo en materia de contagios; por lo tanto, mientras no exista esa disponibilidad de los datos fidedignos y mientras no exista una claridad respecto de lo que considera el ministerio como trazabilidad y cualquiera de los criterios que se habían establecido, se hace difícil avanzar“.

“Lo verbalizado por el ministro, por la subsecretaria y por el Presidente de Chile, son protocolos muy generales que se dictaron, por ejemplo, para las ferias libres, en los que cada comuna determina de acuerdo a sus recursos lo que puede hacer, lo que constituye un segundo déficit que dice relación con los recursos que el Estado va a poner para implementar este plan”, agregó la autoridad comunal.

Finalmente, el alcalde de Huechuraba precisó tras que surgen una serie de observaciones tras el planteamiento hecho por el Gobierno: “Primero, desde mi comuna y desde las comunas que representa la Asociación Chilena de Municipalidades, ningún protocolo es factible de implementar mientras no se cuente con los recursos disponibles; segundo, en la RM al menos, tiene que haber un criterio común de las 52 comunas, porque los desplazamientos al interior de Santiago son muy variados y al interior de cada comuna las realidades sociales son muy distintas. Por último, creo que es muy importante que el estado aplique con rigidez y con mucha fuerza, el protocolo a nivel de los privados, porque durante la pandemia hemos visto cómo sistemáticamente han tratado de pasar por arriba o han tratado de acelerar procesos en función sus intereses privados y particulares, por sobre el interés sanitario y colectivo de nuestro país”, dijo Cuadrado Prats.