Efecto pandemia: 62% de estudiantes de salud evalúan congelar por causas psicológicas

Más de la mitad de los estudiantes de ocho carreras de la salud del país han pensado en congelar o abandonar su carrera producto de la pandemia, mientras una tasa similar acusa un impacto psicológico importante en su vida a causa de la crisis sanitaria que afecta al país. Estas son parte de los reveladores resultados de una encuesta efectuada entre mayo y junio recién pasado a más de 22 mil alumnos universitarios de todo el país.

El estudio fue realizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de la Salud (ANAES) y, entre sus principales conclusiones, destaca que el 50% de las familias de los alumnos y alumnas se han visto afectados sustancialmente en la disminución de sus ingresos desde que se inició la pandemia, mientras que un 32,8% dice sufrir sólo parcialmente este fenómeno. Consultados lo estudiantes si ellos trabajan, solo un 16% dio una respuesta positiva, pero de éstos un 86% dice verse afectado por la crisis.

Respecto de los estudios, un 44% considera “regulares” las clases on line, mientras que un escaso 2% las considera “óptimas”. Pese a la baja calificación, el 64% considera que tiene sobrecarga académica, aún mayor que con las clases presenciales, y un 94% informa que tiene suspendidas las actividades clínicas (prácticas/internados), mientras que un 81% acusa no tener una simulación on line para suplir esa falta de actividad académica práctica.

En cuanto a la permanencia en la carrera, 62% respondió que ha considerado abandonar o congelar sus estudios, y de esas respuestas, 37% argumentan causas psicológicas, seguido de las académicas (29% ) y socioeconómicas (28%). En tanto, un 73% considera que el año o semestre debería ser anulado.

Finalmente se evaluó la salud mental de los estudiantes encuestados, donde un preocupante 69% señala sentirse triste continuamente o la mayor parte del tiempo, mientras que un 59% dice sentir que se siente más desanimado de su futuro que antes. Además, los sentimientos de culpa afloran en distintas formas en un 57%, un 83% dice sentirse más irritable en diversos grados, un 49% acusa alteraciones en el sueño y un 44% incremento en los hábitos alimenticios.

Para la secretaria general de la ADEOCH, Paola Canales Verdugo, estos resultados no los sorprenden. “La verdad se confirman varias nuestras percepciones que hemos tenido con la conversación con nuestros compañeras y compañeros, de que en general el estudiantado lo está pasando mal con la crisis sanitaria, no solo en lo económico y académico, sino que también en lo emocional. La carga académica se sobrecargó, se desordenó en los horarios, y está generando ansiedad y angustia. Nadie colabora, ni la universidad ni la autoridad para enfrentar esto que está pasando”, acotó.

Finalmente, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román Morra, señaló que solicitarán una reunión al ministro de Educación, Raúl Figueroa, para exponer estos resultados y exigir un mayor compromiso de la autoridad con las carreras universitarias, en particular con las de salud. “Hemos visto a un Gobierno ausente en esta materia. Entendemos el contexto y las prioridades, pero este estudio nos revela que 22 mil familias en Chile están sufriendo y mucho, porque no vislumbran un futuro óptimo para la continuidad de sus estudios”, recalcó.