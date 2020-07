Iván Moreira agradece a Ossandón por votar a favor del retiro del 10% de los fondos

El senador Iván Moreira envió un mensaje de agradecimiento a Manuel José Ossandón (RN) y otros parlamentarios quienes notificaron a su sector que votarán a favor del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Es necesario recordar que durante la jornada pasada Moreira renunció como jefe de bancada de los senadores UDI. La medida fue adoptada con el fin de dejarlos en “plena libertad de acción” respecto de la votación del polémico proyecto.

Ahora, el senador se refirió a la jornada que se vivirá este lunes en la Cámara Alta. “No le vamos a dar la espalda al pueblo de Chile. Esto es una demostración de que en Chile Vamos hay parlamentarios con sentido y sensibilidad social. Nuestro voto es un voto cristiano, un voto humanitario”, afirmó.

“Agradezco que me acompañen en esta tarea los senadores Sandoval, Ossandón, Castro, y no me cabe la menor duda que también lo hará el senador de la UDI José Miguel Durana”, agregó.

El parlamentario finalizó señalando que “es hora de hacer algo por la gente que está sufriendo”.