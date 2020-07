Martín Pradenas será formalizado este martes por el delito de violación en el caso de Antonia Barra

Este martes será formalizado Martín Pradenas, acusado de haber violado a la joven Antonia Barra en septiembre de 2019.

Cabe recordar que hace algunos días Pradenas rechazó los cargos en su contra en una entrevista difundida a través de redes sociales.

“Yo sigo manteniendo que soy inocente, y no porque se me haya hecho un juicio público o porque se me haya manejado la información para hacerme ver culpable, significa que lo soy”, expresó Pradenas, de 28 años, en un video difundido el pasado domingo.

Asimismo declaró que “me parece algo lamentable, que la gente se preste para mentir, que se hablen cosas horribles de mis papás, de mí, cosas que no han pasado, que no he hecho. Creo que es con mala intención, con el afán de hacer daño y perjudicar”, afirmó.

El acusado será imputado por cinco hechos distintos que afectaron a cinco víctimas, los cuales dan cuenta de agresiones sexuales que habrían sido proferidas por el imputado desde el 2010 al 2019.