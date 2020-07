Diputadas PPD y resolución en caso Antonia: “Es una burla hacia las mujeres”

Como una “burla” y una “aberración” calificaron las diputadas del PPD: Loreto Carvajal, Andrea Parra, Carolina Marzán y Cristina Girardi, la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de rechazar la prisión preventiva en contra de Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia Barra, quien tras sufrir el ataque se suicidó en octubre del 2019.

“Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con la familia de Antonia en estos difíciles momentos. Rechazamos la decisión del juez de no decretar prisión preventiva teniendo todos los antecedentes en la mano contra el imputado. Este tipo de fallos lo único que conlleva es dejar en la indefensión a las mujeres. La premisa es que sin consentimiento hay violación, y lamentablemente la Justicia no ha estado a la altura de lo que la sociedad espera. Lo ocurrido es una aberración y genera un antecedente macabro en este tipo de casos”, sostuvo la diputada Carvajal.

Por su parte, la parlamentaria Andrea Parra indicó que “cuando la Justicia no coincide con el sentido común, algo no funciona como corresponde. Francamente espero que la Corte acoja la apelación de la Fiscalía y revierta esta inexplicable resolución. Esta es una muy mala señal para nuestra sociedad, desincentiva las denuncias, y normaliza la violencia contra las mujeres. Pese a que este fallo nos deja un gusto amargo, y siento una sensación de impunidad y abandono hacia las mujeres, aún es tiempo que instancias superiores de Justicia hagan bien su pega. Las mujeres de la Araucanía nos seguiremos movilizando hasta tener justicia para Antonia”.

En tanto, la diputada Carolina Marzán manifestó que “cuesta tomar palco y ser mera espectadora cuando en pleno siglo XXI se sigue argumentando contra las víctimas, diciendo que la violación la buscamos, que por haber bebido, o vestirse de cierto modo nos ponemos en riesgo de ser abusadas. Basta de impunidad, basta de la sensación de inseguridad y de sentir que estamos expuestas día a día. Lo de hoy en el caso de Martín Pradenas solo desincentiva las denuncias, deja sensación de indefensión y desprotección. El arresto domiciliario, en el contexto actual, lo encontramos una burla”.

Asimismo, la legisladora Cristina Girardi señaló que “nos ha golpeado profundamente esta decisión del tribunal donde queda en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres frente a nuestro sistema judicial. Efectivamente el ser violada no le importa al sistema, parece que fuera robar un chiche del supermercado. Lo lamento por las mujeres de nuestro país, por la mujeres que han sido violadas, abusadas. Así no se repara ni construye una sociedad donde el machismo quede erradicado. Espero que se tramite rápidamente el proyecto de ley ‘sin consentimiento es violación’. Cuando es no, es violación”.