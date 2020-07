Usuarios en redes sociales reportan cacerolazos tras formalización de Martín Pradenas en el caso de Antonia Barra

Este miércoles se realizó la formalización de Martín Pradenas, quien fue acusado de violar a la estudiante Antonia Barra, quien posterior a esos hechos se suicidó. En ese contexto, la justicia chilena dictaminó arresto domiciliario para el joven y eso causó indignación en las personas que siguieron el caso.

En ese contexto ya las 21 horas, los usuarios a través de redes sociales comenzaron a reportar cacerolazos en diferentes partes del país, en apoyo de la familia de Antonia, quienes irán al Corte de Apelaciones para revertir la determinación de los jueces.

Cabe señalar que, en Valparaíso, comunas de Santiago como Ñuñoa, Peñalolén, Puente Alto, La Florida, se han registrado esta acción.

HERMANO, ESTA LA ZORRA CON LOS CACEROLAZOS.

BURN IT ALL DOWN

— Pablo Croquevielle (@Croquevielle) July 23, 2020