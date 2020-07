Carabineros y denuncia contra Las Tesis: “No tiene por objetivo censurar, sino que se sancione el llamado a atacar a funcionarios”

Carabineros quiso aclarar la intención de su denuncia contra el colectivo “Las Tesis”, luego de que un grupo de actrices de talla mundial, como Natalie Portman y Julianne Moore, firmaran una petición dirigida al Gobierno para que apoye el retiro de la acción judicial en contra el grupo feminista.

El director de Justicia de la institución, el coronel Jaime Elgueta, explicó que la denuncia “esta no tiene por objetivo censurar una expresión artística, sino que se sancione el llamado público y explícito que se hizo a atacar a funcionarios de Carabineros”, según consignó La Tercera.

“A nosotros no nos incumben sus opiniones, aunque no las compartamos, pero no podemos dejar pasar que alguien llame con ese nivel de claridad a que sigan los ataques incendiarios, que son absolutamente concretos y reales. Un oficial de Carabineros se sintió amenazado por esa expresión y la institución le brindará todo su apoyo legal en este proceso”, agregó a la explicación a través de un comunicado escrito.

El uniformado añadió que “hay quienes pueden pensar que esto es parte de una acción artística que quiere expresar su rechazo a una institución con ese tipo de frases. Pero, lamentablemente, hay quienes salen a atacar cuarteles policiales y a efectivos en la calle, literalmente con bombas incendiarias. Ojalá se entienda que a nosotros no nos incumben las expresiones artísticas o políticas, pero sí las condiciones que van generando que los ataques a nuestro personal se reiteren en el tiempo”.

Carabineros presentó la denuncia en junio de este año, porque acusan al colectivo de llamar a prender “fuego a los pacos” durante un video subido a redes sociales, en donde aparecen en las afueras de una comisaría en Valparaíso.

Además, la denuncia apunta a hechos de violencia durante el año pasado que, según la institución, podrían haber sido motivados por las performance de “Las Tesis” de la canción “Un violador en tu camino”.