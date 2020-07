Región de Araucanía entrará a fase de “Apertura Inicial”: cines y restaurantes podrán operar a 25% de su capacidad

El Ministerio de Salud informó que la Región de la Araucanía avanzará en el plan de desconfinamiento “Paso a paso” y entrará en la etapa de “Apertura Inicial”.

Esta medida permite la apertura de cines de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad, actividades sociales de no más de 50 personas, actividades deportivas en lugares cerrados con no más de 10 personas, y en lugares abiertos con no más de 50 personas.

Noticia en desarrollo…