COVID-19: Tasa de positividad de exámenes PCR en Chile llegó al 12% y casos han bajado 29% en 14 días

Este sábado, el Minsal ratificó que pymes, negocios de barrio, tales como peluquerías, librerías, talleres de bicicleta, entre otros, podrán abrir de lunes a viernes, como parte de la etapa de “Transición” del plan “Paso a Paso”.

En un nuevo reporte diario el ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que hay una tendencia hacia una disminución de los indicadores de la pandemia por coronavirus en el país. En este sentido, la autoridad destacó que “nosotros hemos tenido cifras que son muy positivas. Una disminución del 11% de casos nuevos en los últimos siete días y 29% en los últimos 14 días”.

El titular de la cartera sanitaria indicó además que la tasa de positividad de los exámenes de PCR, “es del 12%, una de las más bajas en los últimos días”.

En cuanto a la ocupación de camas UCI el ministro Paris afirmó “la tasa de ocupación de las camas UCI a nivel nacional llegó en promedio al 84%. Hay 504 cupos disponibles, por lo tanto, si tenemos una vuelta atrás estamos preparados para aquello”.

Por otra parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó cómo funcionará el comercio en aquellas comunas del país que estén en la etapa de “Transición” en el marco del plan “Paso a Paso”.

En esta fase, al existir cuarentena sólo durante fines de semana, Daza indicó que “todos los negocios pequeños, pymes -estamos pensando en una peluquería, en una librería, una tienda que arregla bicicletas- todos estos comercios pueden abrir de lunes a viernes en horario normal“, respetando el toque de queda que comienza a las 22:00 horas.

La autoridad sanitaria añadió que estos negocios deben respetar todos los protocolos sanitarios desarrollados por el ministerio de Economía y que están validados por el ministerio de Salud. “Es importante que cada uno de estos lugares tenga sus protocolos y los aplique”, dijo, tal como la higienización del lugar, contar con disponibilidad de alcohol gel, evitar aglomeraciones y tener indicaciones para los trabajadores.

Daza aprovecho la ocasión para hacer un llamado a descargar la guía de autocuidado, ya que “de esta manera el comercio tendrá claridad en cuanto a los estrictos protocolos que debe implementar y, de paso, las personas podrán conocer cuáles son las medidas que ellos deben respetar para disminuir el máximo la propagación del virus”.

Consultada por aquellos negocios que podrán atender, la Subsecretaria dijo que “solamente aquellos comercios que sean atendidos por personas que viven en una comuna que están en la misma situación que esa comuna, es decir, una comuna que esté en transición, en preparación o en apertura inicial. Pero no pueden abrir comercios que son atendidas por personas que vivan en una comuna que esté en cuarentena, porque una persona que está en cuarentena no puede trasladarse a una comuna en transición. Un trabajador que viva en una comuna en cuarentena no le pueden exigir que vaya a trabajar en una comuna en transición”, enfatizó la subsecretaria Daza.