Diputados de oposición visitan a Celestino Córdova y llaman al Estado a acoger sus demandas

Las diputadas Claudia Mix (Comunes) y Emilia Nuyado (PS), junto a los diputados Boris Barrera (PC) y Ricardo Celis (PPD), visitaron hoy, en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, al machi Celestino Córdova, quien lleva más de 80 días en huelga de hambre. Posteriormente, se trasladaron a la cárcel de Angol, donde se reunieron con presos mapuche que también llevan en huelga de hambre la misma cantidad de tiempo.

El machi Celestino Córdova y los presos mapuche exigen que el Estado cumpla con el convenio 169 de la OIT que resguarda a los pueblos originarios y que el gobierno se niega a acatar.

A través de aquel instrumento, que fue aprobado por el Congreso Nacional en septiembre de 2009, el Estado de Chile le otorga reconocimiento a las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco del mismo Estado.

Tras la visita en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, los parlamentarios realizaron una declaración a la prensa, acompañados de la vocera del machi Celestino Córdova, Cristina Romo, quien agradeció la presencia de los diputados y diputadas para “apoyar concretamente las demandas de nuestro lamien”.

“Creemos que hoy día es importante la voz de todos los actores políticos que conforman el Estado chileno y que todos deben empujar hacia una solución política de las distintas huelgas de hambre. Tenemos la situación de gravedad de nuestro lamien machi Celestino, pero no debemos olvidar que también existen otros presos políticos que llevan la misma cantidad de días en huelga de hambre, como nuestros hermanos en la cárcel de Angol, como también los 11 presos políticos en la cárcel de Lebu y los 7 lamien presos políticos de la cárcel de Temuco. Hoy día todos los poderes del Estado se tienen que pronunciar y en especial el Poder Judicial, que hasta el momento se ha mantenido en silencio y que no se ha pronunciado públicamente respecto de esta situación”, afirmó Romo.

Por su parte, la diputada Claudia Mix indicó que “el machi Celestino Córdova se encuentra muy grave tras estar 83 días en huelga de hambre. Pese a su estado, tuvimos una conversación muy amena e intensa, en las que nos explicó la situación en la que se encuentra”. La parlamentaria “emplazó al Ministro de Justicia y al Presidente de la República para que escuchen sus requerimientos. La solución tiene que ser política. Hoy hay 27 hermanos mapuche en huelga de hambre y no puede ser que tengan que seguir sosteniendo ese nivel de presión y poniendo en riesgo la vida porque el Estado no cumple con un convenio internacional firmado hace 11 años”, puntualizó.

“El Ministro Larraín se tiene que hacer cargo directamente de esta situación y dejar de enviar intermediarios. Esta es una legítima demanda del pueblo mapuche. No puede haber un nuevo acto de injusticia a manos de este Gobierno. El pueblo despertó y entendemos que esto no se puede postergar más tiempo”, complementó Mix. La diputada además informó que el Ministerio de Justicia no ha cumplido con el acuerdo que alcanzaron con el Machi para que depusiera su huelga seca. “La circular que se comprometieron a tener al día siguiente aún no está. Llevamos 3 días de ese acuerdo y aún no está. Si se sigue extendiendo ese incumplimiento de acuerdos mínimos que ha pedido el machi, si no hay una respuesta pronto, lo más probable es que el machi revoque su decisión, porque es la única forma de presión que tiene. Está pidiendo que se exija un derecho mínimo que ha sido violado por el Estado de Chile”, consignó.

El diputado Barrera afirmó que el estado de salud del machi “es crítico, se nota muy débil al conversar y a pesar de esto, manifestó que va a seguir con esta medida de fuerza hasta la última consecuencia”. En ese sentido, señaló que “esperamos que el gobierno responda a la brevedad, porque primero son demandas mínimas, administrativas de Gendarmería y segundo, porque la bajada de la huelga a secas es temporal. Es decir, si en unos días más esto no avanza, va a insistir y ya no se va a bajar”.

La diputada Emilia Nuyado indicó que “no podemos colocar en riesgo la vida de una autoridad ancestral, espiritual, que lo único que está haciendo hoy día es exigir un derecho, que de una vez por todas se norme el Convenio 169”. Además, precisó que “el machi no ha levantando la huelga, él solamente tuvo el levantamiento de la huelga seca, pero sigue con su compromiso y con el compromiso de los demás hermanos que están en huelga de hambre hoy día. Hay un objetivo común que es poder demandar ante el Estado chileno las diversas luchas del pueblo mapuche con respecto a las reivindicaciones territoriales”.

En tanto, el diputado Celis dijo que “nuestro país no puede estar en la época de las cavernas respecto a los derechos de los pueblos indígenas en el sistema penitenciario. Acá hay un llamado claro y concreto al Ministro de Justicia. Él tiene en sus manos la capacidad de resolver esto, de dar una solución distinta, política, para una cuestión tan anacrónica como la que tenemos hoy día (…) Queremos que tenga un diálogo directo con el machi para que que finalmente avancemos. Este es un problema que hoy día está en condiciones de solucionarse y está en las manos del Ejecutivo hacerlo”.

Cabe destacar que en la jornada de hoy los parlamentarios se reunieron también con el jefe regional del INDH en la Región de La Araucanía, Federico Aguirre, y con la presidenta del Departamento de DDHH del Colegio Médico de Temuco, Sonia Méndez, quienes también expresaron su preocupación por el estado de salud de Celestino Córdova.

“La doctora del Colegio Médico dijo que en el caso que el machi retome la medida, significaba que solo resistiría unos días y si se muere el machi, que es una autoridad espiritual del pueblo mapuche, desataría un nivel de movilización y protesta importante. Por ello, pedimos al gobierno que tome estas demandas con la celeridad del caso”, puntualizó Barrera.