Evelyn Matthei y nueva posibilidad de convertirse en ministra del Interior: “Es una responsabilidad brutal”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la posibilidad de que asuma el Ministerio del Interior tras las críticas a Gonzalo Blumel, actual jefe de la cartera, por la crisis que experimenta Chile Vamos. La autoridad comunal reconoció que su nombre está entre las opciones, sin embargo se desmarcó de la oportunidad.

“Nadie me ha llamado para ser ministra del Interior. Ojalá que no me llamen. Qué quiere que le diga, porque es una situación muy, muy, muy difícil. Es una responsabilidad brutal”, dijo Matthei a diario La Tercera.

Es necesario destacar que la alcaldesa fue consultada por una posible rechazo a la propuesta de su parte. “Hay muchas cosas que uno puede, debe o quiere hacer. No son cosas que voy a discutir a través de la prensa”, respondió.

Esta no es la primera vez que el nombre de Matthei suena para asumir la cartera. Tras el estallido social de octubre de 2019 fue contactada para tomar el liderazgo del ministerio, sin embargo lo rechazó.