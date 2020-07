“No podemos equivocarnos por segunda vez”: Guido Girardi y Helia Molina preocupados por desconfinamiento dinámico

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, junto Jeanette Vega, experta de la Organización Mundial de la Salud, quien estuvo a cargo de la pandemia de influenza en 2009, y Helia Molina, ex ministra de Salud, manifestaron su preocupación por el “desconfinamiento en bloque o progresivo” que se iniciará en la madrugada de este martes en siete comunas de la Región Metropolitana y que “no existe en ninguna parte del mundo”.

A juicio de los tres integrantes del PPD es necesario “incrementar la trazabilidad, fortalecer la búsqueda de contactos, aumentar los exámenes, llamar a la población a continuar de ‘modo pandemia’”, pues aseguran que “no podemos equivocarnos por segunda vez, pues los errores se pagan con vidas humanas”, aseguraron.

El senador Girardi señaló que “nos preocupa los riesgos de rebrote si el desconfinamiento -por diseño o responsabilidad de la gente- no cumple con las condiciones requeridas. El Consejo Asesor sugiero desconfinar por conurbación y no por bloques de comunas para disminuir la movilidad de comunas de baja contagiosidad a otras con mayor número de covid positivos o viceversa”.

Sin embargo, enfatizó que “como ya se tomó esa decisión hay que reforzar las estrategia comunicacional-educativa para toda la comunidad de no relajar las medidas, mantener el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, no salir de sus casas si no es estrictamente necesario, evitar los desplazamientos y las aglomeraciones, etc”.

Según el parlamentario “esas medidas son más esenciales que nunca porque si los contagios no superan el 5% de la población, significa que hay un 95% susceptible a contagiarse. Es decir, son pasto seco ante una chispa de rebrote por eso llamo a mantener el modo de vida pandemia”.

Girardi agregó que se debe “fortalecer la estrategia de trazabilidad y que el 95% de todos los positivos estén en cuarentena o aislados en recintos o residencias sanitarias y de forma supervisada. Se debe tener una métrica y evaluación de lo que ocurre con los aislamientos para tomar decisiones”.

Y dijo que “también hay que fortalecer la búsqueda y rastreo de los contactos para encontrarles y encuarentenarlos en las primeras 48 horas. Hay que saber comuna por comuna cuántos de los covid y de sus contactos están aislados o cuarentenados. Se necesita una métrica exacta que debe ser al menos de un 80%. Mantener el número de exámenes diarios en unos 20 mil en todo el país”.

Por su parte, la ex ministra de Salud y actual decana de Ciencias Médicas de la Usach, Helia Molina, señaló que “me preocupa que la recepción de este desconfinamiento dinámico sea mal interpretado por las personas por lo que debe haber una fuerte campaña comunicacional para dejar claros los riesgos que se corren”.

Agregó que “si no hay una trazabilidad adecuada es peligroso este desconfinamiento parcial y puede llevarnos a sorpresas muy desagradables si no tenemos el control absoluto de los datos. Es importante los datos y tiempo de trazabilidad, así como saber cuál es la positividad del PCR la que debe ser inferior al 5% -como en los países que han desconfinado con éxito- pero nosotros tenemos un promedio sobre el 10% y en algunos lugares es mucho más alto”.

Finalmente, la ex subsecretaria de Salud, Jeanette Vega, dijo que “no nos podemos equivocar por segunda vez, porque en este caso el error se paga con vidas y postergando la recuperación económica en un corto plazo. No basta con decir que tenemos los indicadores de trazabilidad hay que mostrarlos por comuna y esto se ha prometido y aún no se cumple.

La ex directora de Fonasa afirmó que “en todo el mundo estos esfuerzos de trazabilidad deben mantenerse, por lo menos, hasta que haya una vacuna: lo que es al menos un año. Por ello hay que fortalecer los equipos de Atención Primaria porque, además, deberán hacerse cargo de otra ‘pandemia’ que viene: las enfermedades Ges que no han sido cumplidas y el incremento de las listas de espera, debe haber una clara estrategia de financiamiento y de segregación de tareas”.

La doctora Vega reiteró que “sería muy importante que la comunidad científica tuviera la información completa y en detalle de la estrategia de desconfinamiento, incluyendo indicadores, recursos financieros y un plan de reconfinamiento. Es decir, en qué condiciones se vuelve atrás y hacia qué. No queremos que se repita la situación de abril, por apurar ganado flaco. El desconfinamiento dinámico no existe en ninguna parte del mundo, hay que desconfinar un todo, por ejemplo, las 32 comunas de la RM”, concluyó.