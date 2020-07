Comisión rechaza veto a proyecto que suspende corte de servicios básicos

La Comisión de Economía del Senado rechazó el veto enviado por el Presidente Sebastián Piñera al proyecto que prohíbe el corte de suministros básicos en el marco de la pandemia.

Los senadores Álvaro Elizalde (PS), Ximena Rincón (DC) y Ximena Órdenes votaron en contra del veto, mientras que Kenneth Pugh votó a favor y José Durana (UDI) se abstuvo.

Ahora, se espera que dentro de los próximos días la Sala del Senado vote si rechaza o no este veto presidencial.

Según la senadora Ximena Rincón (DC) el veto no se entiende. “Si el ministro nos está diciendo que las compañías no le han cortado a nadie, que las compañías están asumiendo, que las compañías están del lado del consumidor, que el Gobierno no quiere que haya ningún menoscabo, la verdad es que no se entiende el veto”.

“Lo que la ley busca es justamente eso y dar además certeza. Creo que no tiene mucho sentido este veto por parte del Ejecutivo”, afirmó la legisladora.

Agencia Uno