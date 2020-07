¿Lavín sacará el 10% de sus ahorros en la AFP?: Alcalde respondió si usará el beneficio

“¿Alcalde, va a sacar o no su 10%?”, le preguntó Monserrat Álvarez a Joaquín Lavín durante el matinal “Contigo en la Mañana”. La autoridad regional ha sido una de las figuras disidentes de la UDI en apoyar la ley, argumentando el contexto de crisis para echar mano a los ahorros en las AFP.

“Por ahora voy a esperar”, respondió a Lavín, afirmando que está afiliado a una administradora.

“Además, hay un plazo. Le pido a la gente que fije en eso. La Superintendencia (de Pensiones) pidió a las AFP que mandará a sus afiliados un correo, en que le dijeran cuánto pueden sacar. A mí me llegó ese correo, me llegó ayer. Y me imagino que al resto de la gente le debe estar llegando. Yo no siquiera me sé mi clave, pero me llegó el correo“, explicó.

“En mi caso personal, a mi no me ha bajado el sueldo, sigo siendo alcalde igual que siempre, por lo tanto las personas que estamos en mi situación, y es la recomendación, que no lo saquen altiro, que lo piensen, puede ser más adelante“, dijo el alcalde.

Por ello, la autoridad hizo un llamado y que “no atochemos el sistema y démosle prioridad a las personas que realmente lo necesitan” para evitar colapso en el sistema digital.

Cabe señalar que, la solicitud de retiro de dinero será de un año a partir del 30 de julio del 2020, según han informado las AFP. “Es decir, si un afiliado no necesita hacer el retiro de forma inmediata, tendrá plazo de un año para hacerlo”, explicaron.