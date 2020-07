Así avanza el permiso para niños en cuarentena: “Adolescentes de 14 años podrían salir solos, pero que entiendan que no es una salida social”

Hace unos días la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio a conocer que se está trabajando para elaborar un permiso para los niños que permanecen en comunas en cuarentena a raíz de los diversos problemas que puede significar el confinamiento prolongado.

Es así como está en estudio dicha prerrogativa entre organismos del Estado y diversas agrupaciones dedicadas a salud o temas de infancia. Este permiso saldría a la luz durante la primera quincena de agosto, pero antes debe tener acordadas ciertas características.

Al respecto, habló con El Rompecabezas de Agricultura la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, quien aseguró que el disgnóstico es que “el confinamiento produce múltiples consecuencia, estrés, problemas de salud mental, sedentarismo y aumenta las brechas de dificultades, es decir, aquellos que tienen más dificultades para aprender, se les hace más difícil”.

“El comité de niños de la ONU ha manifestado a los países que lo posible traten de permitir a los niños poder salir tomando las precauciones. Estamos en eso pero tenemos que diseñar un plan que sea cuidadoso. Hemos conversado con pediatras, infectólogos, neonatólogos, todas las consideraciones. Y una de las cosas más importantes es que muchas veces como los niños y adolescentes no presentan síntomas, ese es el riesgo que tienen. Que cuando salgan, se contagien, lleguen a su casa y contagien a otras personas, incluso a personas de riesgo“, dijo Bown.

¿DÍAS U HORARIOS? AÚN NADA CLARO

“Tenemos que ver si pueden salir acompañados o no, por ejemplo en el caso de los adolescentes de 14 años podrían salir solos, pero tampoco queremos que entiendan que esto es una salida social, de juntarse con gente, porque esto no es así”, lanzó la subsecretaria, quien aseguró que hoy en día los niños en comunas que están en el Paso 2 de Transición sí pueden salir .

En cambio, en las comunas en cuarentena, no. “En la zona donde hay cuarentena, no es a juntarse a hacer recreación, vida social, sino que es una salida que permite airearse, respirar, moverse un poco, pero no ir a ver gente”, aclaró.

Y si bien todo se está evaluando, dijo, “hay distintas definiciones que tomar para que la salida de los niños no produzca que volvamos a un paso atrás en los lugares que había costado avanzar”.

¿La medida sería anunciada los primero días de agosto? “Estamos en eso, lo antes posible, pero estamos consultando a los expertos también”.

“Nos juntamos con la Sociedad Chilena de Pediatría, el Colegio Médico, con distintos expertos; hemos conversado con niños, adolescentes; con municipios, consultorios que trabajan en Chile Crece Contigo y la niñez… Hemos ido levantando todos los temas. Mañana (jueves) tenemos una reunión de trabajo con la Subsecretaria Daza y la Subsecretaria Martorel y será anunciada por el ministro Paris”, señaló.

“Estamos definiendo las condiciones, si será con días, con horarios, con permisos; las características para poder informar bien a la comunidad durante un par de días antes de que entre en vigencia”, resumió Bown.

Con todo, “esperamos que durante los primeros días de agosto entre en vigencia y durante esta semana definir las condiciones, horarios, en qué radio y qué pasa con las plazas que pueden ser foco de infección por el contacto, qué niños tienen que usar mascarilla, etc.”.