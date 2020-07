Atacan casa de padres del director del Registro Civil de La Araucanía

La casa de los padres del director del Registro Civil de La Araucanía, Juan de Dios Fuentes, fue atacada a balazos durante la madrugada de este jueves, en la localidad de Pidima, comuna de Ercilla.

Aunque hay resguardo policial en en lugar, los desconocidos igual entraron a la zona e hicieron uso de armas de fuego, cuyas balas habrían llegado hasta la casa. Además, según el director regional del servicio hubo quema de vehículos.

El domicilio contaba con resguardo policial ya que esta no es primera vez que reciben ataques, sino es que es algo recurrente, según ha denunciado la familia.

A través de un audio difundido por el mismo Juan de Dios, hizo pedido de ayuda durante la situación: “Amigos, hay un ataque feroz a mis padres en el campo en Pidima, están disparando fusiles, las balas están llegando a la casa, están quemando vehículos que no sabemos si son maquinaria del campo. Yo estoy en otro campo, en este minuto no puedo bajar porque si bajo voy a dejar sola al otro lado, pero necesito por favor ayuda y por favor a las personas que puedan avisarle que nos pueden ayudar. He llamado al Gobierno y a todos”.

Junto a este ataque, también hubo uno contra un vehículo policial en la comuna de Victoria y hubo quema de casetas de antenas de comunicación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la comuna de Carahue.