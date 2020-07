¿Cómo puedo retirar mi 10% de las AFP que comienzan este jueves?

Este jueves comenzará las solicitudes del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales de las AFP, luego de que el proyecto de ley que fue aprobado, el pasado viernes por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, lo despachara.

En ese contexto en Agricultura te entregaremos todo lo que tienes que saber para poder hacer el retiro de este dinero, que llegó para ir en ayuda de las personas que más las necesitan producto del coronavirus.

¿Cuándo comienza el trámite?

Este jueves, a partir de las 9:30 horas, las AFP deben ya tener implementado el procedimiento que regirá hasta el 2 de agosto para informar a sus afiliados. Las solicitudes se presentarán vía remota.

¿Qué datos se necesitan?

Número de cédula de identidad y su serie o número de documento. El sistema verificará al beneficiario, evitando así que los datos sean correctos.

Domicilio completo (opcional).

Teléfono y correo electrónico.

Los afiliados extranjeros que no tengan cédula de identidad nacional, deben solicitar el retiro ingresando a NIC, para utilizar el pago o declaración de cotizaciones.

¿Qué modalidades existen para recibir el dinero?

Depósito en un cuenta bancaria o instituciones financieras; pueden ser incluidas cooperativas de ahorro y crédito, y cuenta de previsión de fondos.

Transferencia a la cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) en la AFP.

También se podrá incorporar como opción de pago el retiro del dinero en servicios como Servipag o sencillito.

¿Se puede retirar solamente un porcentaje o debe ser completo?

Al momento de hacer la solicitud, al beneficiario se le consultará si desea retirar el monto máximo (el que equivale al 100 por ciento de los recursos, tal como lo establece la reforma constitucional).

Tendrá dos alternativas, sí o no, si la respuesta es negativa, se le debe permitir seleccionar o ingresar el porcentaje del retiro que quiere ejercer. Cabe señalar que, si no se retira el 10% completo, no se podrá pedir otra vez.

¿Cuándo llegará este dinero?

En el caso que sean 150 UF se realizará en dos pagos. El primero se entregará en un máximo de 10 días hábiles, desde que se presentó la solicitud y, el restante se facilitará luego de 3’ días hábiles al pago anterior.

Si corresponde a 35 UF, la entrega de los fondos se realizará en un único pago, que estará estipulado en los 10 días hábiles a la fecha de solicitud de retiro.

Cabe señalar que, el retiro del 10 por ciento se puede realizar hasta el próximo año y, se puede solicitar una única vez.