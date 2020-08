Presidente Piñera abordó crisis sanitaria por el Covid-19 en Cuenta Pública: “Cuando las condiciones lo exijan, daremos pasos atrás para cuidar a todos los chilenos”

En su 31° discurso presidencial de la Cuenta Pública, realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, abordó la crisis sanitaria que se vive en nuestro país a causa del Covid-19.

En este sentido, el Presidente Piñera explicó que “a partir de fines del año pasado, el mundo entero ha sido golpeado por la pandemia del coronavirus, la más grave de los últimos 100 años. Al día de hoy esta pandemia ha contagiado en el mundo a más de 17 millones de personas y ha quitado la vida a más de 670 mil personas. Ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar esta pandemia, como lo refleja la magnitud de los contagios y muertes y el colapso de muchos de sus sistemas de salud”.

Según el Presidente, “Chile y los chilenos también hemos sido duramente golpeados por esta pandemia. Al día de hoy, 355 mil personas han sido contagiadas, de las cuales 328 mil ya se han recuperado, y 17 mil son enfermos activos”.

“Sin duda, lo más doloroso es la pérdida de las vidas de muchos compatriotas. Hoy queremos expresar a sus familias nuestras más sentidas condolencias y nuestra más sincera solidaridad. El mejor homenaje que podemos rendirles es mantenernos firmes y unidos para superar esta pandemia”, sostuvo el Mandatario.

Plan de Protección Sanitaria

El Mandatario abordó el Plan de Protección Sanitaria, e indicó que “desde enero de este año, y durante estos últimos 5 meses, hemos desarrollado un Plan de Protección Sanitaria para proteger la salud y la vida de todos quienes viven en nuestro país”.

“Este Plan lo hemos reforzado continuamente para responder a las nuevas necesidades. Nos enfrentamos a un virus invisible, poco conocido, y muchas veces impredecible y letal. Al igual que el mundo entero, estamos aprendiendo todos los días de las nuevas investigaciones científicas y de las experiencias de otros países. También hemos escuchado con atención a la Organización Mundial de la Salud, las Sociedades Científicas, los Colegios Profesionales, el Consejo de Asesor, la Mesa Social, el Mundo Académico, los Alcaldes y la Sociedad Civil”, añadió el Jefe de Estado.

“En base a estos aprendizajes y consejos hemos ido permanentemente corrigiendo errores y mejorando el rumbo, con el único norte de entregar siempre la mejor protección posible a la salud y vida de todos nuestros compatriotas”, detalló.

“Llevamos ya casi 5 meses de pandemia en Chile. Durante varias angustiosas semanas el número de contagios crecía todos los días y nuestro Sistema de Salud estuvo extraordinariamente exigido, trabajó al borde de su capacidad y requirió un esfuerzo y compromiso extraordinario de los profesionales y trabajadores de la salud”, explicó.

Por ello, aseguró que “el sistema de salud ha sido permanentemente reforzado con el personal, tecnología y equipamiento necesario, logrando en pocos meses más que triplicar su capacidad de atención a enfermos Covid, con medidas como la anticipación de la puesta en marcha de los Hospitales de Ovalle, Viña del Mar, la Región Metropolitana, Padre Las Casas y Angol. Nuestro sistema ha cumplido siempre su misión de prestar la debida atención médica que los enfermos necesitan”.

Gracias a ello, el Mandatario afirmó que “hemos podido cumplir nuestro compromiso de dar a todos la atención médica, los tratamientos críticos y la ventilación mecánica que han necesitado”.

Cuarentenas

Bajo esta misma línea, el Mandatario explicó que “hemos debido acudir a las cuarentenas, que si bien son necesarias, significan también restricciones a la libertad y grandes sacrificios para las familias afectadas. Comprendemos lo que significa para un niño no poder compartir con sus compañeros y amigos, no poder jugar en las plazas y parques, no poder abrazar a sus abuelos y lo que significa para los adultos mayores estar confinados y no poder abrazar a sus hijos, nietos y seres queridos o caminar por la ciudad”.

“Gracias al esfuerzo y aporte de todos. Hoy llevamos casi 7 semanas de continua mejoría. En las últimas semanas el número de contagios, la tasa de positividad de los test PCR y el número de fallecidos ha disminuido significativamente. Y también han aumentado considerablemente la capacidad y holgura de nuestro Sistema de Salud”, puntualizó el Presidente Piñera.

“Es justo hoy reconocer y agradecer una vez más el enorme compromiso y entrega de los trabajadores de la salud en los hospitales y la atención primaria. Es justo también valorar y agradecer la inmensa colaboración que Carabineros, la Policía de Investigaciones y nuestras Fuerzas Armadas han prestado durante estos tiempos de emergencia, y a ese verdadero ejército de manos invisibles que han permitido que los alimentos, las medicinas y otros bienes y servicios esenciales hayan podido llegar a nuestros hogares”, declaró Piñera.

Plan “Paso a Paso”

El Presidente precisó que “estas 7 semanas de continua mejoría nos han permitido iniciar un proceso de apertura, que hemos denominado ‘Paso a Paso, Nos Cuidamos’, que se está aplicando en forma gradual en 5 etapas: Cuarentena, Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada“.

“Avanzaremos con máxima prudencia y tomando todas las precauciones sanitarias necesarias para reducir las consecuencias de los rebrotes y para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas”, recalcó Piñera.

“Para avanzar de un paso a otro se deben cumplir exigentes condiciones epidemiológicas y sanitarias que demuestren avances y mejorías consistentes. Y, quiero decirlo en forma muy clara, cuando las condiciones lo exijan, daremos pasos atrás para cuidar a todos los chilenos”, aseguró.

“Este plan de apertura gradual, Paso a Paso, irá dando a las personas mayores niveles de libertad para vivir sus vidas. Pero también nos exigirá mayores niveles de responsabilidad en el cumplimiento de los cuidados personales y el respeto a las normas sanitarias, para reducir los riesgos de contagios y las consecuencias de futuros rebrotes“, recalcó el Jefe de Estado.

“Mientras no tengamos una vacuna o tratamiento eficaz y disponible tendremos que aprender a convivir con el coronavirus, y a hacer compatibles la protección de nuestra salud con la apertura y la recuperación económica”, indicó.

Finalmente, aseveró que “nuestro Ministerio de Ciencias ha trabajado en la implementación de una red universitaria de exámenes PCR, en la fabricación de ventiladores mecánicos y en los ensayos clínicos para el desarrollo de una vacuna”.

“También hemos avanzado en generar las plataformas para fortalecer e integrar mejor el trabajo del gobierno con el aporte de los municipios y alcaldes”, concluyó.