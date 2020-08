Presidente Piñera y su reflexión final en Cuenta Pública: “El rol del Gobierno y la oposición no es enfrentarnos o intentar destruirnos mutuamente”

En su 31° discurso presidencial de la Cuenta Pública, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, indicó que “el rol del Gobierno y la oposición no es enfrentarnos o intentar destruirnos mutuamente”.

En este sentido, el Jefe de Estado aseguró que “estos últimos 9 meses han sido muy difíciles y exigentes para todos y han sido también extraordinariamente difíciles y exigentes para mí”. Debido a esto, agradeció a su “familia, cuyo apoyo y cariño ha sido un verdadero baluarte, al equipo de Gobierno, cuya lealtad y compromiso ha sido fundamental, y a todos los chilenos por su coraje, solidaridad y resiliencia para enfrentar estos difíciles tiempos“.

“Podemos tener diferencias, pero es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Nos unen nuestro héroes y símbolos patrios, nuestra cultura e historia, nuestras tradiciones y costumbres, nuestra geografía y paisajes, nuestra tierra y nuestra gente, y por sobre todo un futuro a construir juntos”, continuó declarando el Mandatario.

“Hoy tenemos que ser capaces de levantar la vista y mirar más allá del horizonte, para impulsar estas urgentes y necesarias reformas. No podemos dejarnos atrapar por rencillas destructivas y conflictos permanentes, que nos hacen perder el sentido de misión y la mirada de futuro”, añadió el Presidente Piñera.

Es por esto que puntualizó en que “una casa dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede avanzar. El rol del Gobierno y la oposición no es enfrentarnos o intentar destruirnos mutuamente. Debemos siempre estar abiertos y dispuestos a dialogar, colaborar y construir acuerdos, respetando y apreciando nuestras legítimas diferencias. Porque más allá de ellas, a todos nos une un profundo amor por Chile y el compromiso de crear las condiciones para que todos nuestros compatriotas puedan desarrollar sus talentos, cumplir sus sueños, realizar sus proyectos, y vivir una vida plena y feliz, junto a sus seres queridos”.

Asimismo, afirmó que “la historia de Chile nos ha enseñado que cada vez que nuestro país no aprovecha sus oportunidades, se estanca, descuida el crecimiento y pierde el sentido de misión compartida”.

“La historia también nos ha enseñado una y mil veces que cada vez que nos hemos dividido y enfrentado como enemigos, hemos cosechado amargas derrotas y le hemos causado graves daños a los más vulnerables de nuestra sociedad. En cambio, cada vez que nos hemos unido detrás de una causa noble hemos conquistado hermosas victorias”, señaló.

“Así conquistamos nuestra libertad e independencia. Así recuperamos nuestra democracia. Así reconstruimos nuestro país después del terremoto del 27F. Y así vamos a superar la pandemia del coronavirus y la Recesión Mundial”, sintetizó.

“Toda generación tiene una misión a cumplir. La misión de nuestra generación, además de enfrentar y superar estas pandemias, es derrotar la pobreza, fortalecer nuestra Clase Media, lograr una mayor igualdad de oportunidades, una plena igualdad ante la ley, conquistar el desarrollo y construir una patria libre, grande, buena y justa, que podamos legar con orgullo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vendrán, que si bien aún no conocemos sus nombres ni rostros, los estamos esperando con los brazos abiertos para que tomen la antorcha de la libertad y el amor por Chile”, declaró finalmente.