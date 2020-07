Helicóptero capotó en estacionamiento de Hospital Roberto del Río

Durante la mañana de este viernes un helicóptero capotó en el estacionamiento del Hospital Roberto del Río, comuna de Independencia.

De acuerdo a las primeras informaciones, siete compañías de Bomberos acudieron a la intersección de las avenidas Bezanilla con Independencia y desplegaron un operativo de emergencia.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló en sus redes sociales que se contactó con personal del recinto hospitalario y que no hay funcionarios afectados.

Por ahora se desconocen las causas del accidente y el piloto de la aeronave terminó con algunas lesiones y fue trasladado al Hospital San José.

Me comuniqué con directora del hospital Roberto del Río, me informa que no hay pacientes ni funcionarios afectados a propósito de este accidente. Esto se produjo en un estacionamiento particular a un lado del hospital.

El equipo del hospital está evaluando la salud del tripulante https://t.co/2iUvltnWHC

— Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) July 31, 2020