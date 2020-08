Diputados UDI proponen crear Fondo Nacional para pagar pensiones de alimentos

Como una manera de garantizar que la mayoría de los niños y adolescentes del país reciban la pensión alimenticia decretada por un tribunal de familia, considerando que en la actualidad existen cerca de 70 mil deudores, de los cuales un 84% se encuentra atrasado con el pago, los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, presentaron un proyecto al Gobierno para que cree un Fondo Nacional que asegure la entrega de recursos a las familias más vulnerables en caso de que alguno de los padres adeude dicho monto.

Y en esa línea, destacaron que dentro de los próximos días se reunirán con la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, para solicitarle la urgencia que merece el proyecto de ley, más aún en tiempos de pandemia.

“Estamos proponiendo la creación de este fondo nacional, que nos permita entregar de forma oportuna una cantidad importante de recursos en especial para las familias de sectores más vulnerables, las que a pesar de tener el derecho legal de recibir una pensión de alimentos todos los meses, simplemente no les está llegando por la inconsciencia de muchos padres, a quienes no les interesa estar perjudicando el desarrollo de sus hijos”, señalaron ambos parlamentarios.

En esa línea, si bien Coloma y Fuenzalida advirtieron que la creación de un fondo podría hacer que aumente la tasa de impago, aseguraron que lo primordial es garantizar el correcto crecimiento de los menores, pero que sin perjuicio de aquello propondrán que se endurezcan las medidas en contra de quienes mantienen pensiones impagas, prohibiéndoles, por ejemplo, renovar su cédula de identidad y pasaporte, además de “bloquearlos” en las entidades bancarias y financieras.

“Ya no podemos seguir mirando hacia el costado y no ofrecer ninguna alternativa a este grave problema que tenemos en el país. Hay que asegurarnos ahora que se cumpla el derecho de los niños a una correcta alimentación, vestimenta, educación y transporte. Por eso es que no basta con sólo crear un fondo nacional, sino que también necesitamos que el Estado fortalezca sus acciones para retener impuestos a los deudores, exigir la devolución de excedentes que desde este año realizan las Isapres y también prohibir a entrega de beneficios estatales a esas personas. En definitiva, tenemos que bloquearlos de todos los sistemas a tal punto de que se vean obligados a comenzar a pagar”, expusieron los diputados UDI.

Incluso, los parlamentarios propusieron extender dichas medidas al ámbito político, estableciendo como requisito que todos los candidatos que postulen a un cargo de elección popular mantengan al día el pago de sus pensiones de alimentos. “Sería verdaderamente inaceptable que una persona quiera representar a la ciudadanía teniendo deudas impagas”, concluyeron los diputados.

Agencia UNO.