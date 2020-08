Presidenta del Senado invitó a organizaciones que trabajan por la infancia a participar de mesa bicameral de cara al plebiscito

La Convención sobre los Derechos del Niño, que instruye a los Estados el establecimiento de garantías sobre tales derechos, definiendo el estándar internacional en materia de infancia y adolescencia, fue ratificada por Chile hace ya 30 años, y en este contexto, el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, Foladh, desarrolló el conversatorio “Debates Pendientes: Derechos Humanos de Niños, niñas y adolescentes”, haciéndose cargo de este tema para inaugurar un ciclo de conversaciones relacionadas con todos aquellos tópicos que afectan la dignidad y los derechos de las personas.

En este primer encuentro, desarrollado en formato remoto y moderado por Jonatan Díaz, Director Ejecutivo de Foladh, participaron: Adriana Muñoz, Presidenta del Senado, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, Francis Valverde, Directora Ejecutiva de ACHNU (Asociación Chilena pro Naciones Unidas) y vocera del Bloque por la Infancia, José Andrés Murillo, Director Ejecutivo de la Fundación Para la Confianza y vocero del Observatorio Para la Confianza y Camilo Morales, Psicólogo, Magíster en Psicología Clínica y Coordinador del Núcleos de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

La actividad se desarrolló a partir de tres temas relacionadas con los derechos de NNA en Chile: derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia; el proceso constituyente como una oportunidad de establecer cambios que incidan en la defensa y protección de los derechos de NNA y el reciente veto del Gobierno al proyecto de ley que pone fin al actual Sename.

Derechos Humanos de NNA y pandemia

La actual crisis sanitaria que vive Chile y el mundo, ha exacerbado la brecha y la situación de vulneración en la que viven muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Al respecto, durante el conversatorio se desarrolló el tema desde diferentes perspectivas.

Patricia Muñoz, señaló que, “Las niñas, niños y adolescentes enfrentan hace mucho tiempo la desigualdad. El Estado no ha sido capaz de responder en términos universales a un sistema de protección. A modo de ejemplo, hay NNA que no tienen acceso al agua en Petorca, causa por la cual como Defensoría de la Niñez, presentamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso”.

Desde otra perspectiva, se refirió a las vulneraciones a los derechos de NNA que están bajo cuidado del Estado, a quienes se les han suspendido, por ejemplo, sus tratamientos médicos, “evidenciando las falencias que existen al no contar con una ley Marco de Garantías como la que está en discusión en el parlamento hace mucho tiempo. El tiempo de los niños no es el tiempo de las burocracias del Estado”, sentenció la Defensora.

Por su parte, José Andrés Murillo hizo referencia a la estabilidad emocional de los NNA que viven en residencias, “El derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir visitas, está entre las últimas etapas del plan del Paso a Paso del des confinamiento, es un derecho fundamental y está siendo el último”, señaló y agregó que “Las denuncias por maltrato físico, psicológico y sexual se han reducido, porque el acceso a denunciar es mas difícil al estar en confinamiento. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección y para eso está la sociedad civil y todos quienes actuamos como co garantes de los derechos de los niños, el Estado debe estar a la altura de poder hacer ese seguimiento”, concluyó.

Francis Valverde por su parte, se refirió a los NNA que sufren algún grado especial de discriminación, aquellos con discapacidad, indígenas, migrantes o con orientación sexual distinta, quienes “debieran tener una protección especial y reforzada. El Estado tiene un mandato de preocupación particular con NNA que están en situación especial de vulneración de derechos, sin embargo cuando no hay una protección universal de derechos, la protección preferente -que debiera tener un niño o niña en situación especial- queda invisibilizada”, señala.

Proceso Constituyente

Respecto de la oportunidad de establecer medidas que aseguren los DDHH de niños, niñas y adolescentes en la elaboración de una nueva Constitución, Camilo Morales asegura que “Hay que entender a los NNA como ciudadanos y sujetos políticos, reconociendo a los niños como titulares de derecho, haciéndolos parte de ese debate, entendiendo que la ciudadanía no solo se limita al derecho del sufragio”, dice el psicólogo.

En este contexto, un estudio de la Defensoría de la Niñez señala que el 53,7% de los NNA declara querer participar del proceso constituyente, cifra que aumenta a 63,6% si se considera adolescentes de entre 14 y 17 años.

Con estos datos, la entidad que lidera Patricia Muñoz solicitó al Congreso, en mayo de este año, analizar las alternativas que permitirían viabilizar la participación en el proceso constituyente -en términos de sufragio- de los adolescentes mayores de 16 años. Esto, porque, “Se produce un hecho llamativo y profundamente injusto: fueron las y los adolescentes los que movilizaron al país a los cambios que hoy estamos enfrentando. Ellos nos pusieron en acción y motivaron que hoy estemos ad portas de un proceso constituyente y de otras importantes modificaciones, sin embargo no tienen espacio en el proceso constituyente” señala la defensora de la Niñez.

En respuesta a lo señalado, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz aseguró que “Tenemos una oportunidad histórica de construir una Constitución en democracia, en la esperanza absoluta de que la asamblea constituyente sea el mecanismo mediante el cual podamos elaborarla. Comparto completamente que los NNA deben tener un protagonismo y es tarea nuestra encontrar los caminos para que así sea. En el Congreso hemos construido una mesa bicameral de cara al plebiscito, para asegurar que sea seguro y participativo y creo importante invitar al mundo de la infancia y adolescencia a participar de este espacio y derrumbar los estereotipos. Los niños tienen derecho a tener una opinión y a que esa opinión sea escuchada” señaló enfática.

El veto

En lo que respecta al veto del Gobierno al proyecto que modifica el actual Sename, Patricia Muñoz aclara que “El trabajo que hizo la comisión mixta, permitió construir algunas alternativas de modificación que favorecían que este proyecto tuviera un impacto distinto. Nos parece que el ejecutivo debiera poner urgencia a la ley de garantía y sacarla con la máxima celeridad, no por ello con menos calidad”, señaló la Defensora de la Niñez.

La Presidenta del Senado agregó que “Existe un vacío en materia de leyes de infancia porque no tenemos en Chile una Ley de Garantías al respecto. A 30 años de la ratificación de los Derechos del Niño, sólo se han aprobado dos proyectos de ley en esta materia: la creación de la Sub Secretaría de la Niñez y la creación de la Defensoría de la Niñez, pero hay otros proyectos relativos a infancia y adolescencia detenidos en tramitación y esto no responde a un asunto de flojera, sino a visiones políticas e ideológicas que frenan estos debates”.

Al cierre de la actividad, Jonatan Díaz, Director del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos concluyó que “Las prioridades de los NNA no están siendo atendidas por el Estado Chileno ni han sido atendidas antes con la urgencia que se requiere y la pandemia no ha hecho sino exacerbar la brecha y exponerlos aún más a la vulneración de sus derechos. Urge reformular las normativas vigentes y para ello, una nueva Constitución debe asegurar la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes.

Es momento de exigir al Estado que cumpla su rol de garante de derechos de quienes son el presente y representan el futuro de nuestro país, no podemos seguir llegando tarde”.

El conversatorio está disponible en la fan page de Facebook del Foro Latinoamerivano de Derechos Humanos