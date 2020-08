Senador Lagos Weber: “Esta Cuenta Pública dejó una sensación de vacío”

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) se sumó a las críticas realizadas al Presidente Sebastián Piñera por la Cuenta Pública realizada la noche del viernes. El parlamentario hizo énfasis en la escasez de anuncios y a la poca conexión con la ciudadana del Mandatario.

“La Cuenta Pública, más allá de los comentarios clásicos de que la oposición encuentra todo malo y el oficialismo todo bien, francamente, deja una sensación de vacío en lo personal”, dijo Lagos Weber.

“Hemos vivido un período muy dramático, desde el estallido hasta la pandemia, y respecto a esto último, yo hubiera esperado del gobierno una mayor cercanía y sensibilidad, a la hora de abordar lo que han sido desaciertos, que los ha habido; de lo contrario, no hubieran sacado al ex ministro Mañalich (Jaime), o no se hubiera realizado este último cambio de gabinete, como el que hemos visto recientemente”, añadió.

Asimismo dijo: “Entonces, siento que ha habido una oportunidad perdida del Presidente (Sebastián Piñera) de conectar con la realidad nacional y con el pulso ciudadano, de un gobierno que intentó hacer las cosas bien, pero no le apuntó; levantó antes las medidas sanitarias y se demoró en aplicarla en algunos lugares”.

En este sentido, Lagos Weber agregó: “Habríamos esperado en la Cuenta Pública, ante la mayor crisis que hemos tenido en Chile desde la recuperación de la democracia, y nada de esto ocurrió. No hubo nada tampoco en materia regional, donde habría esperado que hiciera menciones a la descentralización y a la necesidad de inversión pública en regiones”.

Agencia UNO.