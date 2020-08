Alcalde de Victoria tras dura noche en La Araucanía: “Aquí estuvo el ministro del Interior y no tuvo la capacidad de recibirnos”

Carabineros detuvo al menos a 20 personas durante la noche, en una violenta jornada en La Araucanía, donde las municipalidades de Ercilla y Traiguén fueron incendiadas y se registraron enfrentamientos en las de Victoria y Curacautín.

Esto luego de los desalojos de las sedes comunales que estaban tomadas por comuneros mapuche en apoyo al machi Celestino Córdova.

Según indicó el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, a 24 Horas, el municipio “está absolutamente destrozado”.

“Lo que más me duele es que aquí somos 11 comunas de la provincia de Malleco y la mitad de las comunas estaban tomadas. Aquí estuvo el ministro del Interior y no tuvo la capacidad de recibirnos“, declaró.

Según dijo, “la presión de la ciudadanía obligó a que Carabineros hiciera el desalojo de las personas que ocupaban nuestra municipalidad”.

“Este enfrentamiento ocurre porque tenemos autoridades incompetentes, autoridades sordas, como es un gobernador que no se hizo presente, que no contesta ni mensajes ni los WhatsApp. Hace minutos atrás me llama el jefe de gabinete del ministro del Interior diciéndome sorprendido que nuestra comuna estaba tomada”, aseveró.