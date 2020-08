Diputada Pérez pide al Gobierno “no abandonar La Araucanía y trabajar por la seguridad, pero también por el diálogo”

La diputada y Vicepresidenta DC, Joanna Pérez pidió al Gobierno “no abandonar la Araucanía y enfrentar esta situación no sólo desde el punto de vista de la seguridad y con querellas, sino también con el diálogo con todos los sectores para poner fin al conflicto que existe en la zona”.

La parlamentaria se refirió de esta manera a los hechos de violencia ocurridos la noche de este sábado en distintas comunas de la región de la Araucanía, con detenidos, heridos, incendios en municipios y gran cantidad de daño en la propiedad pública y privada.

Pérez agregó: “Lamento profundamente los hechos de violencia que se generaron anoche en la zona y que se vienen realizando desde hace mucho tiempo, como asimismo condenamos profunda y rotundamente los actos de racismo que vimos”.

“Tanto mapuches como no mapuches están en un estado de desesperación, desesperación desde lo social, económico, histórico, desde la reivindicación, pero tenemos que entender que el estado debe estar presente, hacer respetar las leyes, pero a la vez se debe buscar un diálogo fructífero, político donde avancemos en materia de derechos Constitucionales, en escaños reservados, pero también en un ambiente de paz, de seguridad, de desarrollo para que las personas que quieran emprender lo puedan hacer, con seguridad y respeto, en un marco de entendimiento entre todos”, manifestó.

“Los parlamentarios vamos a estar disponibles para una salida pacífica, una salida política a este conflicto y por cierto demandamos que el Gobierno haga su trabajo, que no abandone este territorio, que acompañe desde la seguridad, desde el estado de derecho, pero también desde el diálogo político que es necesario entablar con voluntad, con acción y no sólo con declaraciones o con querellas sino que con un trabajo integral, multisectorial, con todos los actores”.

La diputada Pérez añadió que “hoy día la CONADI es insuficiente e ineficiente en su actuar y el Ministerio de Desarrollo Social tiene mucho más que hacer y también el Ministerio del Interior. Aquí todos tienen que hacer su trabajo y los parlamentarios estamos totalmente disponibles para ayudar, para acompañar, para legislar para fiscalizar, para representar de mejor manera”.

“Juntos vamos a poder salir, no solo de la pandemia sino también de los temas que no se han podido avanzar por años. Mi voluntad para ellos, mis respeto para las comunidades par las personas que quieren emprender, mapuches y no mapuches, todos debemos trabajar para la paz en nuestros territorios”.