Exintendente de La Araucanía, Luis Mayol: “Hay muchos actores políticos que no les conviene que esto se solucione”

Luis Mayol (RN), exintendente de La Araucanía, fue uno de los convocados por el actual intendente de la región, Víctor Manoli, para sentarse en una mesa transversal y abordar los hechos de violencia en la zona.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Mayol describió que lo sucedido en los últimos días en el sur de Chile “es realmente complejo, esto aparece de repente como una situación un poco desbordada. Es una situación que se está dando con mucha coordinación de grupos violentistas, más que hace tiempo atrás. Son grupo reducidos, que aparentemente tienen mayor cantidad de capacitación“.

Añade, y destaca, que son grupos minoritarios, pero con dedicación exclusiva a actos vandálicos. “Hay financiamiento a través del robo de madera, el robo de autos y hay algo de narcotráfico”, afirma.

“Aquí hay una mayor organización detrás, esto se ve, y haciendo un símil -no estoy diciendo que tenga que ver y sean las mismas personas- como lo que ocurrió en el estallido social cuando quemaron diez estaciones de Metro al mismo tiempo. No hay policía ni organismo de seguridad que pueda actuar”, analizó.

Sobre la voluntad de solución política que ha planteado el intendente y el ministro del Interior, Mayol opina que “no podemos los exintendentes en forma transversal sentarnos a conversar y tener todas las reuniones. Mientras no exista voluntad de tener un enfoque común de lo que está ocurriendo y de que esto se solucione, no sacamos nada“.

A esto agregó la dificultad que es discutir al no haber una organización mapuche unitaria. Por ello, está de acuerdo con “darles representación, como se dio en la ley para el Plebiscito, para el pueblos originarios, pequeña, pero hay que darles una representación, porque es la única forma de tener interlocutores válidos”.

“Muchos diputados jóvenes del Frente Amplio dan juicios globales, pero no tienen idea de lo que pasa”

Mayol fue uno de los actores involucrados en el Plan Araucanía de cuando Alfredo Moreno era ministro de Desarrollo Social, cuyo objetivo era una solución integral para la zona.”Íbamos avanzando muchísimo”, dice la exautoridad regional, pero “lo de Catrillanca envenenó todo y ahí hubo mucho aprovechamiento político”.

“Hay muchos actores políticos que no les conviene que esto se solucione y que alguien, que no es de su sector político, vaya estableciendo medidas que vaya solucionando un problema histórico”, dijo sobre el problema de fondo. “Hay sectores políticos que se nutren del desorden, de nieves de pobreza, esa es la izquierda dura”

Por quienes responsabilizan al ministro del Interior y su viaje a la región, dice que “hay mucha intención de sacar provecho político de la situación”. “Una cantidad interpreta desde Santiago sin tener idea de lo que pasa en La Araucanía. Hay muchos diputados jóvenes del Frente Amplio que deben haber venido un par de veces a Pucón y Villarica, y dan unos juicios globales de lo qué hay que hacer, pero no tienen ni idea de lo que pasa”.

Sobre el rol policial y de prevención, Mayol manifiesta que “la inteligencia no está funcionando hace mucho tiempo, se dice que en el último tiempo después del estallido social está funcionando mejor. Pero también hay que tener claro que muchas herramientas no tienen. Hay una ley que trata de perfeccionar el servicio de inteligencia en el Parlamento y hace mucho que está dando vuelta y no avanza. Al iniciar el gobierno del Presidente Piñera presentó una modificación a la Ley Antiterrorista para tener los mismos los estándares de los países democráticos más desarrollados, ninguna cosa extraordinaria, y ahí está parada en la comisión de Constitución”.