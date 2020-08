Alcalde Alessandri pedirá apoyo de las FF.AA. para fiscalizaciones en Santiago

Luego de que el Ministerio de Salud decidiera que la comuna de Santiago deberá seguir bajo cuarentena, el alcalde Felipe Alessandri anunció que pedirá apoyo a las FF.AA. para realizar las fiscalizaciones.

Alessandri anunció en este sentido que “hoy en la tarde tengo reunión con el ministro de Defensa, Mario Desbordes, para pedirle apoyo de las Fuerzas Armadas en la fiscalización”, según consigna La Tercera.

Además, agregó que “sobre el comercio ambulante que señalaba ministro Paris, la facultad radica en Carabineros, por eso mañana a las 9 de la mañana tengo reunión con el intendente Felipe Guevara para pedirle fiscalización del comercio ambulante”.

“El ministro Paris señalaba que Santiago aún no está preparado. En ese sentido nosotros pedimos colaboración”, agregó el jefe comunal.

Alessandri sostuvo que “yo no me puedo hacer cargo si las AFP, el banco, el Registro Civil tienen una fila enorme que sobresalen y si esos mismos organismos no están fiscalizando a que las personas mantengan la distancia social. Son organismos del Estado, por los tanto es el Estado tienen que darle las indicaciones”.

El alcalde de Santiago aseguró que “la municipalidad está haciendo (tests PCR) en las ferias libres, en los cités, en los pasajes, en las comunidades. Tenemos el R (tasa de contagios) cercano al 0,6 y nuestra trazabilidad del 88%. Pero entendemos que esto obedece a criterios sanitarios estrictos, por eso le pido un último esfuerzo a mis vecinos y locatarios”.