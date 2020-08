Evelyn Matthei: “El día que abra el Costanera Center se verá un relajo”

Luego de que se oficializara la salida de varias comunas de cuarentena este miércoles por las autoridades sanitarias, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, conversó con Pedro Carcuro, Gabriela Valenzuela y Francisco Sagredo en el programa “El Rompecabezas”.

Consultada por la medida, la edil señaló que “hace un mes y medio hemos estudiado alternativas. Cuando el lunes pasemos a Fase 2, tendremos más personas fiscalizando. Al comercio que no es de primera necesidad, ni bancos, ni farmacias, se le prohíbe llamar trabajadores que residan en otras comunas y arriesgan multas de dos millones de pesos“.

Respecto a la decisión que tomó el Costanera Center -que no abrirá pese al cese de la cuarentena- Evelyn Matthei destacó que habló “con el dueño, Horst Paulmann. En tiempos normales, es el lugar donde más gente acude en Chile. Pero además es un símbolo y el día en que abra se verá un relajo en la actitud de la comunidad (…) Él me dijo que tampoco pensaban abrir”.

“No hay que bajar la guardia y hay que seguir cumpliendo en forma estricta el distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas. Me alegro de que todavía no abra, próximamente nos reuniremos con ellos para trabajar protocolos de seguridad”, agregó la alcaldesa Matthei.