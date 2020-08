¿Por qué el padrastro de Ámbar Cornejo quedó en libertad el año 2016?

Este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró el cuerpo de Ámbar Cornejo, joven que estuvo desaparecida desde el 29 de julio.

Sobre este hecho, la fiscal Jefe de Villa Alemana, María José Bowen, precisó que Hugo Bustamante, padrastro y principal sospechoso del crimen de Ámbar, quedó en calidad de detenido y mañana viernes pasará a la audiencia de control de detención.

Pero, ¿quién es Hugo Bustamante y por qué estaba en libertad? En el año 2005 el imputado estuvo en el centro de la noticia, luego de ser condenado por un doble homicidio. Bustamante fue declarado culpable por golpear y degollar a su pareja y al hijo de ella, de solo 9 años.

Tras darle muerte a ambos, Bustamante introdujo los cuerpos en un tambor metálico y les echó cal. Más tarde, enterró el recipiente en el patio de una casa. El olor que emanaba del sitio alertó a los vecinos y así se descubrió su horrendo crimen.

En aquella oportunidad, el sujeto fue condenado a 27 años de cárcel por el doble homicidio. No obstante la justicia le dio el beneficio de la libertad condicional el año 2016.

¿Por qué quedó libre?

Según consignó el medio Soy Chile de Valparaíso, en el año 2016, fueron liberados 48 reos de la cárcel de Valparaíso, entre ellos, Hugo Bustamante.

En ese entonces, la ministra de la Corte de Apelaciones, Silvana Donoso, fue consultada sobre si los parámetros estaban correctos para que el sujeto fuese puesto en libertad.

Al respecto, Donoso explicó que “esto no es un beneficio, sino que es un derecho…porque así lo determina la ley. Y en segundo lugar, si yo me sintiera presionada por las veces que me citaron al Congreso a declarar o por las veces que los medios anduvieron detrás de mí, no debo ser juez…me debo retirar. Y no tengo ninguna intención de hacerlo“, según consignó Soy Chile de Vaparaíso.

En esta misma línea, el informe que entregó Gendarmería sobre el doble crimen que cometió Bustamante, indica que el “interno requiere intervención y un mayor periodo de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto (…) por lo que no se recomienda otorgar libertad condicional”.

Cabe señalar que en la instancia, la jueza presidió una comisión con varios profesionales más, quienes determinaron la libertad del ahora imputado por el asesinato de Ámbar.